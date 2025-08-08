Voici comment discuter sur WhatsApp sans compte (la méthode étonne tout le monde)

Vous n’avez pas de compte WhatsApp ? Bientôt, ça n’aura plus d’importance. Apparemment, la plateforme prépare en coulisse une fonctionnalité baptisée guest chats, ou en français “discussions d’invités”.

Et grâce à cette option, l’appli pourrait offrir la possibilité d’échanger sans jamais créer de profil. Appelez ça un miracle, une bonne nouvelle ou peu importe. Ce n’en est pas un, du moins, pas pour l’entreprise.

Car WhatsApp ne le fait pas de son plein gré. C’est surtout Digital Markets Act que nous devons remercier. Cette loi européenne oblige les grandes plateformes à devenir plus compatibles entre elles.

Eh bien, pour faire simple, une personne non inscrite peut échanger avec un utilisateur WhatsApp via un lien spécial. Ce lien, généré par l’application, peut être envoyé par SMS, par mail ou partagé sur les réseaux.

Une fois ouvert, il donne accès à une version web allégée de WhatsApp. Et aucune inscription préalable n’est requise. Bien entendu, même sans compte, le tout resterait chiffré de bout en bout.

Il y a juste quelques limites sévères. Pour l’instant, seuls les échanges en tête-à-tête sont autorisés. Oubliez les groupes, les appels, les photos, les vidéos ou les messages vocaux.

C’est du texte, rien que du texte. Une première étape très encadrée, mais qui pourrait vite évoluer. Vous savez pourquoi ? Car en autorisant les échanges sans compte, WhatsApp élargit son terrain de jeu… tout en attirant de potentiels nouveaux utilisateurs.

Après tout, une fois la discussion lancée, l’invitation à s’inscrire ne sera sans doute jamais bien loin. Et hop, un curieux devient un fidèle.

Évidemment, pour l’heure, on ne sait pas encore comment tout cela fonctionnera précisément côté technique. Ni si le chiffrement sera aussi solide qu’annoncé. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que cette fonctionnalité répond à une pression politique… tout en ouvrant une porte vers une nouvelle ère pour WhatsApp.

