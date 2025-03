Claude peut enfin chercher sur le web ! Mieux que ChatGPT Deep Research ?

Claude, l’assistant IA d’Anthropic, a été conçu pour rivaliser avec ChatGPT. Cependant, il avait un handicap : son incapacité à chercher sur le web, une fonctionnalité pourtant très pratique et très utilisée. Mais l’eau a coulé sous le pont. Désormais, il peut le faire en temps réel.

Alors, très chers utilisateurs de Claude, si vous cherchez un moyen d’accéder à des informations récentes et vérifiées, inutile de parcourir le web. Cette nouvelle fonctionnalité similaire à ChatGPT Deep Research le fera pour vous. Je vous explique dans cet article comment ça marche.

Claude passe à la vitesse supérieure

Jusqu’à récemment, Claude devait se contenter de sa mémoire interne, limitée à sa dernière mise à jour. Un choix assumé par Anthropic, qui misait sur un modèle « autonome », évitant ainsi les aléas du web.

Avant cette mise à jour, Anthropic avait tenté de contourner cette limite avec les protocoles MCP (Model Control Protocols). Une solution permettant à Claude d’interagir avec des moteurs de recherche tiers comme Google ou Brave Search.

Mais avec la pression de la concurrence, difficile de faire l’impasse sur une fonctionnalité devenue essentielle. Alors, dorénavant, que vous ayez besoin de consulter des articles de presse, les données récentes sur les marchés, des fiches produits ou autres, vous pouvez faire confiance à Claude.

Comme le dit Anthropic, « cette mise à jour s’adresse à un large éventail d’utilisateurs ». Les équipes commerciales souhaitant analyser les tendances du marché, les analystes financiers à la recherche de données actualisées, ou encore les chercheurs ayant besoin de sources précises pour leurs travaux et demandes de financement.

Même les consommateurs peuvent en tirer parti, notamment pour comparer les caractéristiques et les prix des produits. De plus, il cite directement ses sources et les présente sous un format conversationnel clair. Ce qui vous permet de vérifier les informations en un clic.

Restez quand même prudents, car comme ses concurrents, Claude n’échappe pas aux fameuses « hallucinations ». Ces moments où l’IA invente des informations ou se trompe dans ses références.

Donc, cette fonctionnalité est pour tout le monde ?

Pour le moment, ce n’est pas le cas ! Cette nouveauté est exclusivement réservée aux abonnés payants de Claude aux États-Unis. Et ce, uniquement via le modèle Claude 3.7 Sonnet, la version la plus performante développée par Anthropic à ce jour.

Pour accéder à cette version et donc profiter de la recherche web, il faut souscrire à l’abonnement Claude Pro. Celui-ci est facturé à 20 dollars par mois ou 214,99 dollars à l’année. Ensuite, il faut activer manuellement la fonctionnalité en se rendant dans les paramètres de l’interface web.

Cela dit, il n’est pas exclu qu’Anthropic suive la même voie qu’OpenAI. Rappelez-vous, à ses débuts vers fin 2023, ChatGPT Deep Research était, lui aussi, réservé aux abonnés payants. Puis avec le temps, OpenAI l’a ouvert à tous.

Je crois ainsi qu’un déploiement plus large est prévu pour la fonctionnalité de recherche de Claude, aussi bien pour les utilisateurs gratuits que pour d’autres pays, y compris la France.

Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? Par ailleurs, pour vos recherches web, utilisez-vous ChatGPT, d’autres IA ou bien vous préférez fouiller Google vous-même ?

Dites-nous tout dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.