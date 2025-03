Getimg.Ai : Image express !

La vitesse est-elle synonyme d’efficacité dans le monde des générateurs d’images ? Si oui, alors Getimg.AI en est le roi.

Ce que l’on retient en analysant l’interface de l’outil, c’est une grande sobriété, mais aussi une esthétique de présentation efficace. Cette simplicité cache pourtant l’un des outils IA les mieux fournis et les plus fournis comme en témoignent ses nouvelles fonctionnalités de création de modèles et recadrage.

La qualité visuelle est toujours au rendez-vous et la vitesse impressionnante de son IA générative en fait l’un des modèles les plus utilisés et appréciés encore aujourd’hui. Un générateur d’image qui a de très beaux jours devant lui et une très bonne alternative à Flux Ai.

