Davos 2026 : le CEO de Nvidia révèle le futur de l’IA

Devant les décideurs économiques et politiques, Jensen Huang, CEO de Nvidia, a livré une vision directe et structurée de l’IA. Cette technologie s’affiche désormais comme une base sur laquelle se construisent les économies modernes.

Lors de l’édition 2026 du Forum économique mondial, ce 21 janvier à Davos, en Suisse, Jensen Huang, le CEO de Nvidia, a livré une vision claire, pragmatique et ambitieuse de ce que sera l’IA dans les années à venir. En échangeant avec Larry Fink, coprésident par intérim du Forum, Jensen Huang a détaillé les transformations en cours. Des centres de calcul à l’emploi, en passant par la santé, l’industrie et la souveraineté technologique des États.

Un changement de plateforme historique selon Jensen Huang

Pour le CEO de Nvidia, « l’IA marque un tournant comparable à l’arrivée d’Internet ou du cloud mobile« , mais selon lui, avec « une grande différence « . L’IA sait traiter et comprendre des informations non structurées, en temps réel. « Pour la première fois, nous disposons d’un ordinateur qui ne travaille pas avec des données préenregistrées », a-t-il expliqué.

Contrairement à l’idée répandue d’un simple logiciel intelligent, Jensen Huang insiste sur une réalité bien plus vaste. L’IA repose sur un système multicouche composé de cinq éléments indissociables. Notamment, l’énergie, les puces, le cloud, les modèles d’IA et les applications. Ces couches doivent évoluer ensemble pour fonctionner efficacement.

Ce mouvement a déjà déclenché ce que le CEO de Nvidia qualifie comme le plus grand déploiement d’infrastructures de l’histoire de l’humanité. Centres de calcul, réseaux énergétiques, capacités cloud et semi-conducteurs se développent rapidement pour répondre à la demande.

Emplois, productivité et nouveaux usages concrets

La question de l’impact de l’IA sur l’emploi reste centrale. Jensen Huang ne nie pas les transformations en cours, mais il met en avant une dynamique globale largement créatrice de valeur. Partout dans le monde, les investissements explosent.

Fabrication de semi-conducteurs, infrastructures informatiques, et afflux record de capital-risque vers les entreprises nées avec l’IA. Selon lui, cette vague favorise l’émergence d’emplois qualifiés dans des secteurs clés comme la santé, la finance, l’industrie ou les sciences.

Il s’appuie sur des exemples très concrets, comme en radiologie et en soins infirmiers. L’IA y automatise la tenue des dossiers, la transcription des notes ou certains examens. Elle libère du temps pour l’essentiel, les patients.

« La question est : quel est le but de votre travail ? », interroge Jensen Huang. Pour les soignants, ce but est renforcé par l’automatisation, pas affaibli. L’IA devient alors un outil de productivité et de recentrage sur la mission humaine.

Une IA accessible à tous, des pays émergents à l’Europe

L’un des messages forts de Davos concerne l’inclusion. Jensen Huang estime que tous les pays doivent intégrer l’IA à leur infrastructure, au même titre que l’électricité ou les télécoms. En combinant des modèles d’IA performants avec une expertise locale, chaque nation peut adapter la technologie à sa langue, sa culture et ses besoins.

« Développez votre propre IA, tirez parti de votre ressource naturelle fondamentale : votre langue et votre culture », a martelé le CEO de Nvidia. Selon lui, l’IA est plus simple à utiliser que toutes les générations de logiciels précédentes. Ce qui peut aider à combler les écarts technologiques, notamment dans les économies émergentes.

En Europe, Jensen Huang voit un atout stratégique, dont une base industrielle solide. L’IA, en particulier la robotique et l’intelligence dite “physique”, offre au continent une occasion unique de combiner savoir-faire industriel et systèmes intelligents. Mais ce potentiel dépendra d’investissements massifs dans l’énergie et les infrastructures.

Jensen Huang at Davos 2026:

• AI is not a bubble. It is the biggest infrastructure buildout in history.

• This is not just software. Trillions going into power, chips, data centers & physical infrastructure.

• AI is creating jobs too: electricians, construction, technicians -… pic.twitter.com/VI2BQe2wxp — Hasvvath (@Hasvvath_27) January 24, 2026

Toutefois, devant les doutes sur une éventuelle bulle de l’IA, Jensen Huang se montre catégorique. La demande en puissance de calcul reste supérieure à l’offre, les prix augmentent et les budgets de R&D basculent vers des projets pilotés par l’IA. Il conclut donc que l’opportunité est immense, mais elle doit être partagée. « Nous devons veiller à ce que le retraité moyen, l’épargnant moyen, bénéficie de la croissance de l’IA. S’ils restent spectateurs, ils se sentiront exclus ».

À Davos, Jensen Huang n’a pas seulement parlé de technologie. Le CEO de Nvidia a rappelé que l’avenir de l’IA se jouera autant sur l’accès, l’inclusion et la vision collective que sur la puissance des machines.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.