Trump fait croire que Taylor Swift le soutient grâce à l’IA, la gauche fulmine

Ce week-end, l'IA et ses deepfakes ont encore fait parler d'eux : Donald Trump a partagé des mèmes qui laissent croire que Taylor Swift est de son côté. Est-ce alors réel ou juste une manipulation ? L'article vous en dit plus !

Donald Trump revient sur le devant de la scène. Cette fois-ci, il a utilisé des images de Taylor Swift créées par l'IA pour manipuler l'opinion publique. Le dimanche 18 août, l'ex-président a fait circuler sur Truth Social les clichés montrant la célèbre chanteuse pop et ses fans. Apparemment, ces derniers appuient sa candidature à la présidentielle de 2024.

Taylor Swift dans le tourbillon numérique : IA, mèmes et nouvelles régulations

Parmi cette série de mèmes, on voit des jeunes femmes portant des t-shirts « Swifties for Trump”. Même si les fans de Taylor Swift ont des opinions politiques variées, on remarque vite que ces images sentent l'IA. L'ancien président a également diffusé une capture d'écran de X où la chanteuse est déguisée en Oncle Sam, avec un message : “Taylor veut que vous votiez pour Donald Trump.”

Avec son statut d'icône de la pop culture, Taylor Swift a été la cible de diverses manipulations numériques. Cette année, des images explicites d'elle, réalisées par IA, ont explosé sur X. Par conséquent, cela pousse les législateurs à créer de nouvelles lois pour contrer les deepfakes.

Le gouverneur de Tennessee (là où se trouve le bureau de représentation de la star), Bill Lee, a même adopté une loi nommée ELVIS Act en mars. Celle-ci offre des protections contre les imitations non autorisées par l'IA.

L'IA et la campagne politique : Pourquoi les lois doivent suivre le rythme ?

Pour l'instant, il n'y a pas encore de cadre juridique pour les images générées par l'IA sous cette législation récente. Toutefois, Avi D. Kelin, associé chez PEM Law spécialisé en droit politique, note que cette loi sur l'IA pourrait avoir une portée plus large. Notamment à cause des relations de Taylor Swift avec l'État.

La loi ELVIS offre une protection de base, certes, mais les spécialistes recommandent une législation nationale plus stricte. Cela a pour but de contrôler l'usage de l'IA dans les campagnes politiques, comme ceux réalisés par Donald Trump avec les images de Taylor Swift. Par ailleurs, la Commission fédérale des communications (FCC) révèle qu'elle a prévu de mettre en place de nouvelles règles de transparence pour les publicités télévisées et radiophoniques basées sur ces outils.

En plus, le soutien de Taylor Swift, même si c'est faussé par l'IA, pourrait changer le cours de la politique. D'après Morning Consult, plus de 50 % des adultes Américains sont fans de la chanteuse pop. Cette influence pourrait peut-être impacter le résultat d'une élection.

