Comment l’IA va bouleverser la politique ?

L’IA peut révolutionner le monde de la politique dans certains pays. Mais il est important bien maîtriser cet outil pour avoir un rendu bénéfique.

L’intelligence artificielle a fait ses preuves dans de nombreux domaines : finance, tourisme, industrie ou autres. Tous les secteurs peuvent tirer profit de cet outil. Mais l’IA peut désormais modifier le paysage politique du monde. Certes, elle n’était pas encore très utilisée dans ce domaine, mais récemment, certaines de ses prouesses ont captivé les politiciens. Cet outil peut transformer les campagnes politiques, les stratégies de gouvernance, et même les résolutions des conflits.

L’IA et la politique : deux entités pouvant collaborer en harmonie

Certaines fonctionnalités de l’IA peuvent être utiles à la politique. Comme la communication est la clé d’une bonne gouvernance, les ingénieurs peuvent exploiter ce domaine.

Le marketing politique révolutionné par l’IA

La majorité des entreprises digitales est convaincue de la performance de l’intelligence artificielle. Cet outil prend largement le dessus dans la création de contenu. L’IA peut désormais influencer la réussite d’une campagne politique.

Selon Othmane Zrikem, un chief data officer, l’intelligence artificielle est un atout pour mieux cibler la population. Elle pourra créer des idées générales précises pour chaque profil. C’est une économie considérable, en tenant compte des dépenses lors des campagnes politiques. D’après AdImpact, un candidat débourse en moyenne 8,86 milliards d’euros aux États-Unis. Les coûts seront réduits avec l’intervention de l’IA.

Cet avantage de l’IA a été exploité par le Parti républicain américain le 25 avril dernier. Ici, l’intelligence artificielle a imaginé une situation dans laquelle Joe Biden (Président des États-Unis) sera réélu. Le tout a été compilé dans une vidéo. Les images se rapprochent de la réalité, à tel point que les Américains y ont cru. Cependant, ce sont les œuvres d’une IA qui pourront faire basculer la politique.

Rédaction de lois par l’IA

Cet usage insoupçonné de l’IA dans la politique a résonné aux États-Unis. À Massachusetts, quelques législateurs ont utilisé ChatGPT pour rédiger un projet de loi. Les résultats ont surpris tout le monde. Les propositions de l’intelligence artificielle générative ont été cours, précis, et objectifs. Certains lecteurs ont même félicité le programme.

Toutefois, les conclusions finales ont été révisées par les législateurs. Comme quoi, l’intelligence humaine sera toujours un pilier pour mieux guider l’IA. Afin d’éviter toutes dérives de l’utilisation de cet outil, des clauses ont été instaurées. Par exemple, les écrits assistés par l’intelligence artificielle devraient avoir une signature « soumis sous le nom de l’IA ».

Un outil considérable pour améliorer les sondages

L’intelligence humaine était au cœur de la conception de sondages. Cette méthode a été utilisée durant des années. Ici, des consultants opèrent pour trouver les meilleures questions envisageables. L’objectif est d’avoir des réponses claires et précises.

Cependant, une IA générative peut améliorer cette branche de la politique. Pour commencer, ChatGPT a la possibilité de créer des textes adaptés aux attentes des consultants. Ensuite, d’autres outils d’analyse de données interviendront. Et enfin, des intelligences artificielles spécifiques assureront le développement d’une stratégie politique précise.

Quels sont les apports de l’IA pour la politique à l’avenir ?

ChatGPT a conquis le grand public depuis 9 mois. Cette intelligence artificielle générative a facilité plusieurs démarches. Avec ses contenus détaillés, ChatGPT a allégé les charges de plusieurs secteurs. Et cet IA a prouvé sa performance dans la politique. Ces évolutions vont améliorer ce domaine dans un avenir proche.

Un parti politique créé par l’IA : est-ce possible ?

L’IA peut occuper plusieurs fonctions dans une partie politique. La création de contenu, comme les textes, les vidéos et les sondages peuvent être assurés par ChatGPT. Toute autre IA générative est aussi la bienvenue. Pour les stratégies politiques, d’autres IA peuvent intervenir. Et il existe des outils spécifiques pour l’analyse des données. Bien sûr, le tout sera sous la supervision de plusieurs spécialistes en IA et dans les domaines respectifs.

Mais est-ce que l’IA peut se présenter lors des élections ? À ce jour, seuls les humains peuvent prendre ce rôle. Toutefois, on peut toujours se baser sur l’intelligence artificielle pour gagner le cœur de la population. Et cette méthode est de plus en plus exploitée actuellement, même s’il n’est qu’à ses débuts.

Effectivement, les danois ont essayé de recouvrir une IA pour créer un parti politique. Tout se passe alors en 2022. Des spécialistes ont utilisé une AI générative pour interagir avec les membres d’une communauté en ligne. Cet outil a rédigé des contenus reflétant des idéologies politiques. Il y avait même des discussions avec les membres humains. Malheureusement, ce parti politique basé sur l’IA n’a pas pu se présenter aux élections. Il n’a pas complété le nombre de signatures nécessaires.

IA peut financer les campagnes politiques à l’avenir

Des entrepreneurs ont été conquis par la performance de l’IA générative dans la politique. En effet, ils peuvent enfin créer des messages précis pour cibler certains profils dans la population.

Cette méthode est déjà utilisée dans les collectes de fonds. Les contenus créés ont pour objectif de convaincre les donateurs. Le but est de financer une campagne politique grâce à l’IA.

D’ici quelques années, ces activités seront réglementées, surtout aux États-Unis. Les entrepreneurs politiques qui recourent à cette technique doivent la déclarer auprès du gouvernement. L’IA prend alors un rôle à part entière. Il occupera les fonctions d’un comité d’action politique.

Les limites de l’IA dans la politique

L’intelligence artificielle peut faire de grandes choses. Elle a su révolutionner la vie quotidienne. Il est désormais plus facile de créer des contenus, d’analyser des données, etc.

Mais dans la politique, l’IA pourrait être une arme de désinformation massive avec la technologie deep fake. C’est un outil qui permet d’utiliser le visage d’une tierce personne dans une vidéo. Et les imaginations n’ont pas de limite une fois que les usurpateurs manient le deepfake. Les hommes politiques sont alors les cibles de ces éventuelles attaques. Les résultats se rapprochent de la réalité, ce qui est le plus gros problème de cette technologie.

Et en Inde, le deep fake est surtout utilisé contre les femmes politiques. Les hackers emploient leur visage sur des vidéos à caractère sexuel afin de les décrédibiliser.

Toutefois, des mesures ont été prises pour lutter contre ce fléau. Meta est le premier à intervenir. Désormais, les vidéos deep fakes sont interdites sur ce réseau social. Les autres géants du numérique ont suivi le mouvement.