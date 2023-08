ChatGPT : mise à jour massive du chatbot, voici toutes les nouveautés

OpenAI annonce une mise à jour massive pour ChatGPT et ajoute de nombreuses fonctionnalités au chatbot. La société a déjà commencé le déploiement des changements. Voici les nouveautés qui vous attendent.

OpenAI a déployé de nouvelles fonctionnalités pour ChatGPT afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Ces mises à jour visent notamment à rationaliser l’interaction des utilisateurs avec l’outil et à étendre les capacités de la plateforme. La société a publié la liste des nouvelles fonctionnalités sur X (ex-Twitter).

We’re rolling out a bunch of small updates to improve the ChatGPT experience. Shipping over the next week:



1. Prompt examples: A blank page can be intimidating. At the beginning of a new chat, you’ll now see examples to help you get started.

2. Suggested replies: Go deeper with…