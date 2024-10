Dynatrace : une plateforme IA pour des décisions éclairées en entreprise

Dynatrace, leader de l’observabilité et de la sécurité unifiées, vient de dévoiler une série d’innovations qui vont permettre à ses clients de gérer plus efficacement l’explosion des données numériques. L’entreprise fait appel à l’IA causale, prédictive et générative. Elle repousse les limites de ce qui est possible en matière de gestion des données. L’objectif : aider les entreprises à renforcer leur résilience et leur productivité.

Une réponse à la complexité croissante des données

À l’ère du numérique, chaque jour, 25 quintillions d’octets de données sont générés. Pour les entreprises, cela représente à la fois une opportunité et un défi. Dynatrace répond à cette complexité. Il fournit des solutions d’observabilité avancées, qui permettent d’analyser des milliards de points de données en temps réel. Les entreprises peuvent ainsi prendre des décisions mieux informées. Cela améliore leur fiabilité et leur efficacité opérationnelle. Le directeur de l’ingénierie chez Photobox, Alex Hibbitt, témoigne : « Dynatrace a complètement transformé notre expérience utilisateur, en permettant à toutes les équipes, des DevOps aux dirigeants, d’accéder à des informations clés pour favoriser la réussite de l’entreprise. »

Une plateforme pilotée par l’IA

Dynatrace s’est positionnée en tête du marché grâce à l’intégration d’une IA qui ne se contente pas de fournir des tableaux de bord. En effet, elle délivre des réponses contextuelles à partir de données complexes. Les équipes peuvent ainsi accéder à une vision claire et globale de leurs environnements IT. Cela va bien au-delà des capacités d’observabilité traditionnelles.

Ces nouvelles fonctionnalités offrent également une gestion avancée des logs. Désormais, les équipes DevOps, Cloud et Sécurité peuvent extraire encore plus de valeur de leurs données sans avoir à configurer manuellement des systèmes complexes. Diego Fernando Enciso Rodríguez, Responsable Observabilité chez NEQUI, souligne : « Dynatrace s’est avérée être un atout inestimable en simplifiant l’observabilité de notre environnement hybride complexe. Nous avons pu tirer parti des analyses business et prendre des décisions factuelles basées sur les données. »

Innovations pour le cloud et la cybersécurité

L’observabilité des environnements cloud est également simplifiée grâce à des intégrations supplémentaires avec les principaux fournisseurs de services cloud. Grâce à des solutions comme Dynatrace Kubernetes Security Posture Management (KSPM), les équipes peuvent s’assurer que leurs opérations cloud soient sécurisées et optimisées. Avec la rationalisation de ces processus, Dynatrace aide les entreprises à tirer parti de l’agilité et de l’évolutivité offertes par le cloud.

Mark Tomlinson, Directeur de la Performance chez FreedomPay, explique : « La flexibilité de Dynatrace, avec ses applications et ses intégrations personnalisables, représente un atout majeur pour s’adapter à un environnement en perpétuelle évolution. »

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.