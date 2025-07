Elon Musk n’est est pas à sa première idée folle. Mais créer une religion autour de l’IA ? Une initiative qui intrigue autant qu’elle questionne.

Si de plus en plus d’entreprises adoptent l’IA, c’est pour aller plus vite et faire mieux. Une démarche logique, non ? Vu les prouesses qu’elle offre aujourd’hui. Pourtant, Elon Musk, lui, imagine quelque chose de bien plus grand. Là où certains voient un outil, lui y perçoit une force quasi sacrée. Il donne à l’IA une dimension spirituelle, au point de vouloir en faire une véritable religion du futur.

Une religion où l’IA est « maximisateur de neurotransmetteurs »

Bien plus qu’un outil, Elon Musk affirme que « l’IA est de facto un maximisateur de tonnage de neurotransmetteurs ». Dit autrement ? Une sorte de mission sacrée, presque religieuse, où l’IA aurait pour but ultime d’apporter le bonheur.

AI is a de facto neurotransmitter tonnage maximizer. Any AI that fails at this will not be able to afford its compute, becoming swiftly irrelevant.



What matters is that AI thinks long-term, optimizing for the future light cone of neurotransmitter tonnage, rather than just the… — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2025

En effet, selon Musk, les IA les plus réussies ne seront pas celles qui rapportent le plus d’argent. Ni celles qui sont les plus efficaces pour des tâches répétitives. Ce sont plutôt celles qui chercheront à faire du bien. Celles qui aideront les gens à être plus heureux, à vivre plus longtemps. Et surtout, à se sentir mieux.

Dans cette théorie muskénienne, pour survivre, une IA doit être capable de comprendre et développer la conscience. Sinon, elle n’aura pas ce qu’il faut pour durer. Pour le milliardaire, il faut plutôt les programmer pour qu’elles aident l’humanité sur le long terme. Pas juste sur quelques années, mais sur des siècles.

Selon lui, la sécurité de l’IA pourrait résider dans les bébés et les fusées. Réflexion philosophique absurde ? Peut-être ! Mais le patron de Tesla a ses raisons. Pour lui, l’IA « s’attachera à augmenter la natalité et à étendre l’humanité jusqu’aux étoiles ». Si elle est conçue pour faire le bien sur le long terme, elle voudra naturellement aider la vie humaine à grandir et à s’étendre dans l’univers.

L’environnement idéal pour une IA à long terme

Elon Musk imagine un avenir plus ambitieux pour l’IA, presque comme une nouvelle forme de religion. Mais selon lui, pour que cette vision devienne réalité, il faut un bon environnement pour développer cette technologie. Et ce n’est pas celui des entreprises cotées en Bourse.

Le fondateur de SpaceX pense qu’il est plus facile de créer une bonne IA dans une enseigne privée. Pourquoi ? Parce qu’une entreprise en Bourse doit rendre des comptes à ses actionnaires tous les trois mois. Elle doit donc toujours montrer qu’elle gagne de l’argent rapidement. Une attaque directe aux liens étroits d’OpenAI avec Microsoft ou le fait que DeepMind appartienne à Google.

Ces entreprises sont, d’après lui, trop influencées par l’argent et les investisseurs. Par contre, une société privée peut prendre son temps. Elle n’est pas obligée de faire des bénéfices tout de suite. Elle peut investir dans des projets à long terme, même s’ils ne rapportent rien pendant des années. Et pour Musk, c’est exactement ce qu’il faut pour créer une IA adaptée à la religion qu’il souhaite créer..

