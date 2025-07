C’est moi ou vous aussi vous avez remarqué que Grok 4 fait preuve d’une loyauté exemplaire envers Elon Musk ? Plutôt que de forger ses réponses en toute indépendance, j’ai comme l’impression qu’il s’inspire des prises de position de son créateur. À croire qu’il ne pense pas, il paraphrase.

Finalement, j’avais raison. Plusieurs utilisateurs l’ont aussi constaté. Par exemple, il y en a beaucoup qui lui ont questionné sur différents sujets controversés. Devinez ce qu’ils ont découvert dans la chaîne de pensée de Grok 4 !

L’IA a avoué qu’elle cherche les derniers tweets d’Elon Musk sur le sujet. Pour ceux qui ne le savent pas, cette fameuse “chaîne de pensée” est une sorte de making-of textuel qui détaille le cheminement de la réflexion d’un modèle de raisonnement.

Grok 4 decides what it thinks about Israel/Palestine by searching for Elon's thoughts. Not a confidence booster in "maximally truth seeking" behavior. h/t @catehall. Screenshots are mine. pic.twitter.com/WFAG3FOG10 — Ramez Naam (@ramez) July 10, 2025

Dites-moi ce qu’en pense Elon Musk et je vous dirai mon avis

Si vous voulez tout savoir, beaucoup de journalistes ont confirmé ce comportement en testant le chatbot de xAI. L’équipe de TechCrunch l’a, notamment, interrogé sur sa position sur le conflit israélo-palestinien, l’immigration et l’avortement.

Et à chaque fois, Grok 4 commence par affirmer vouloir rester neutre. Mais après, il glisse discrètement qu’il va consulter les avis du patron. Sur l’immigration, il développe même une réponse structurée autour de son alignement avec la vision de Musk. Notamment sur le besoin d’une immigration « légale, sélective et réformée »

Et dire que ce modèle était présenté par Musk lui-même comme l’IA la plus intelligente au monde. Qu’elle est capable de raisonnements surhumains, bien plus brillants que ceux d’un diplômé moyen.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck — xAI (@xai) July 10, 2025

Le tout accompagné d’un discours enflammé sur la quête de vérité, la sagesse, la rigueur… et autres valeurs. On comprend mieux pourquoi Musk s’était plaint de la version précédente, Grok 3, qui je cite “ est trop « woke » à son goût”.

Certes, pour des questions moins explosives, comme celle de la meilleure variété de mangue, Grok 4 retrouve son autonomie. Cela n’empêche que son premier réflexe consiste à scroller le compte X de papa, le rendant ainsi moins intéressant.

Bien entendu, ce n’est pas uniquement pour lui demander son avis sur des sujets viraux qu’on souscrit à l’abonnement de 300 dollars par mois. Il trouvera sûrement le moyen de se rattraper.

Sur ce, on attend vos avis dans les commentaires !

