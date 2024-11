Erreur fatale de Google Maps : un pont inachevé cause trois décès

Trois hommes ont perdu la vie en Inde après avoir suivi les indications de Google Maps. L’application a dirigé leur véhicule vers un pont inachevé au-dessus de la rivière Ramganga, dans l’Uttar Pradesh.

Une inondation survenue des mois plus tôt avait gravement endommagé le pont et la reconstruction n’avait pas encore commencé. L’accident s’est produit de nuit, lorsque les hommes voyageaient de Gurugram à Bareilly. Ils n’ont pas remarqué que le pont se terminait brusquement et leur voiture a chuté dans le vide. Des témoins présents sur place ont découvert la scène tragique où la structure s’arrêtait net, à plusieurs mètres de hauteur.

Des familles endeuillées dénoncent des négligences

Les autorités locales ont confirmé que les victimes utilisaient Google Maps au moment de l’accident. Les familles des défunts ont dénoncé un manque de signalisation adéquate et des informations erronées fournies par l’application. Pramod Kumar, beau-frère de l’une des victimes, a expliqué : « Ils suivaient Google Maps quand ils sont tombés. La route aurait dû être bloquée, mais elle ne l’était pas. »

Ce drame soulève des préoccupations majeures concernant la responsabilité des entreprises technologiques dans la mise à jour des données cartographiques. Il remet également en question la vigilance des autorités locales quant à la sécurité des infrastructures.

Des précédents inquiétants liés à Google Maps

En 2022, un autre accident mortel avait impliqué Google Maps. En Caroline du Nord, l’application avait dirigé un conducteur vers un pont effondré depuis neuf ans. L’homme y avait perdu la vie et sa famille avait intenté un procès contre Google en dénonçant une absence de mise à jour cruciale des données.

Ces incidents montrent que les erreurs des systèmes GPS peuvent devenir des pièges mortels, particulièrement dans des zones reculées ou mal surveillées. Les experts avertissent également que ces outils de navigation risquent d’envoyer les utilisateurs sur des itinéraires dangereux, notamment des sentiers impraticables pour les randonneurs.

Une responsabilité partagée entre technologie et infrastructures

Google a exprimé ses condoléances et affirmé collaborer avec les autorités locales pour éclaircir les circonstances de l’accident. Cependant, beaucoup se demandent si Google doit porter la responsabilité ou si l’entreprise de construction, qui n’a pas bloqué l’accès au pont, est en faute.

Cette tragédie met en évidence l’importance d’une coordination entre technologie et gestion humaine. Les entreprises doivent s’assurer que leurs services restent fiables, tandis que les autorités locales doivent garantir des infrastructures sécurisées et des signalisations claires.

Les systèmes de navigation, comme Google Maps, jouent un rôle central dans notre quotidien. Pourtant, leur fiabilité ne doit pas être aveuglément acceptée. Une collaboration accrue entre les développeurs technologiques et les responsables des infrastructures publiques pourrait prévenir de nouvelles tragédies et redonner confiance aux utilisateurs.

