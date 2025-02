Êtes-vous poli avec ChatGPT ? Ce classement vous compare avec les autres internautes !

Combien d’utilisateurs de ChatGPT restent polis dans leurs prompts.

Quand j’utilise ChatGPT, être clair et simple me semble suffisant pour obtenir un bon résultat, être poli… rarement. Pourtant, la politesse apparaît plus souvent qu’on pourrait l’imaginer. Une étude menée en décembre 2024 par Future, éditeur de TechRadar, révèle que de nombreux utilisateurs choisissent des formulations polies par crainte. Mais crainte de quoi ?

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Certains imaginent la possibilité d’une révolte des robots. Cette idée peut sembler tirée par les cheveux, mais elle influence la façon dont les gens interagissent avec les IA.

Poli avec ChatGPT par crainte, impoli pour aller droit au but

Environ 7 utilisateurs sur 10 adoptent un ton courtois en s’adressant à une IA comme ChatGPT. Pourtant, deux tiers privilégient des formulations rapides et directes, souvent par manque de temps ou par simple oubli des règles de politesse. Mais la peur s’invite parfois dans ces échanges. Une petite minorité 12 % reste polie pour éviter tout conflit potentiel avec les machines, par crainte d’une hypothétique rébellion des IA.

L’utilisation des IA progresse rapidement. Près de la moitié des personnes interrogées y ont recours, avec des différences marquées entre les pays. Aux États-Unis, 67 % des utilisateurs s’adressent poliment à l’IA. Environ 82 % le fait par simple courtoisie, tandis que 8 % espèrent que cette attitude les protégera si les machines se révoltent. Parmi les moins polis, 40 % estiment que la politesse reste inutile avec une IA.

Au Royaume-Uni, 71 % des utilisateurs sont polis avec ChatGPT. La grande majorité, soit 83 %, le fait parce que c’est la bonne chose à faire. Tandis que 17 % admettent craindre un éventuel soulèvement des robots. Parmi les utilisateurs moins polis, un tiers pense que la courtoisie n’a pas sa place ici, et deux tiers préfèrent des questions courtes et directes.

La politesse pourrait booste les performances de l’IA

Beaucoup estiment important de rester poli, même face à une machine. Certains agissent par réflexe humain, d’autres par crainte ou prudence. “Les gens disent s’il vous plaît et merci à l’IA parce qu’ils fonctionnent instinctivement comme si les machines étaient des acteurs sociaux (CASA). C’est naturel pour nous, même si ce ne sont que des programmes”, explique AJ Ghergich de Botify.

John-Anthony Disotto de TechRadar se dit surpris que 70 % des utilisateurs adoptent un ton courtois envers l’IA, tout en sachant qu’elle reste un simple programme informatique. Il reconnaît toutefois que certains sont influencés par des peurs liées à des récits futuristes, comme dans 2001, l’Odyssée de l’espace.

Pour Ben Wood de CCS Insight, cette politesse n’est pas anodine. Elle joue un rôle essentiel pour éviter que le manque de respect envers les machines ne déteigne sur nos relations humaines. “Si nous devenons impolis avec les IA, cela pourrait finir par affecter la manière dont nous interagissons entre nous”, prévient-il.

De manière surprenante, être poli envers ChatGPT ne se limite pas à une simple marque de gentillesse. Elle améliore aussi ses performances. Des études révèlent que des demandes formulées poliment peuvent rendre l’IA jusqu’à 30 % plus efficace. Ce n’est donc pas un hasard si la politesse progresse lentement : +3 % d’utilisateurs courtois aux États-Unis, et une hausse de 11 % au Royaume-Uni.

Les entreprises développant des chatbots cherchent aussi à les rendre plus “humains”, ce qui expliquerait pourquoi nous avons tendance à leur parler comme à de vraies personnes. Mais si vous décidez de ne pas être poli, rien ne garantit que ChatGPT appréciera votre impolitesse…

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.