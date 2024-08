Florent Pagny dénonce les « ordures » qui utilisent l’IA et tire l’alarme

L'IA joue avec l'image de Florent Pagny ! Le chanteur célèbre ne se laisse pas faire et avertit vite ses fans. Les détails dans l'article !

Florent Pagny refait surface sur les réseaux sociaux après une année de silence. Dans une vidéo, l'artiste de 62 ans fait son comeback avec un message de choc. Ainsi, il n'y va pas par quatre chemins et aborde un sujet qui le touche de près : les arnaques à l'IA. Victime d'une usurpation d'identité, il sonne l'alarme sur les réseaux sociaux.

Florent Pagny contre les escroqueries d'IA : « Ce sont des ordures » !

Le lundi 12 août 2024, Florent Pagny a posté une vidéo sur Instagram pour alerter ses abonnés. Il y explique alors comment une fan est tombée dans le piège d'escrocs se faisant passer pour lui. Dans la vidéo, on découvre ce message : « Bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour t'informer que c'est bel et bien à moi que tu parles et pas ces pirates qui se font passer pour moi”.

Cette escroquerie que Florent Pagny dénonce avec son image est l'énième preuve que l'intelligence artificielle va tous nous bouffer. pic.twitter.com/wrbgC041ly — Steevy Musicfeelings (@elmusicfeelings) August 13, 2024

Grâce à cette vidéo très réaliste créée à l'aide de l'IA, les malfrats ont su manipuler la victime, allant même jusqu'à lui extorquer de l'argent. “C'est ma voix, c'est moi qui parle, mais je n'ai jamais filmé ça« , a expliqué Florent Pagny, visiblement choqué.

En effet, il s'agit d'un film que l'artiste a réalisé en 2022 pour annoncer son problème de santé et pour annuler la fin de sa tournée. Florent Pagny ajoute également qu'“avec l'intelligence artificielle, ils sont capables de faire ça. Ce sont des ordures”.

Le chanteur en pleine forme : les dernières infos rassurantes

Par ailleurs, profitant de cette prise de parole, Florent Pagny a donné de ses nouvelles. Atteint d'un cancer des poumons depuis 2022, le chanteur a assuré que « tout va bien« . « Depuis un an, j'ai fait quatre contrôles qui sont bons, qui sont stables. Mais après avoir vécu deux récidives, on sait qu'il ne faut pas crier victoire trop vite, et pendant quelques années, j'aurai ces contrôles”, a expliqué le chanteur.

Cette affaire nous rappelle donc les dangers de l'IA lorsqu'elle tombe entre de mauvaises mains. “S'il vous plaît, arrêtez d'être naïfs à ce point-là, ça coûte trop cher« . Florent Pagny conseille donc à ses fans d'être prudents et de se méfier des demandes d'argent suspecte. Surtout venant de profils non vérifiés.

Le chanteur continue : « Vous ne pouvez pas imaginer une seconde qu'un artiste, une personne publique, puisse vous donner, par le biais des réseaux sociaux, un numéro de téléphone ou un contact« .

Et vous, avez-vous déjà été confrontés à ce type d'arnaque ? Quelle mesure avez-vous entreprise pour résoudre la situation ? Parlez-en dans les commentaires.

