Déjouer l’IA : Comment Éviter les Arnaques Alimentées par l’Intelligence Artificielle

L'intelligence artificielle (IA) a révolutionné de nombreux aspects de nos vies, offrant des solutions innovantes pour améliorer notre quotidien. Cependant, elle possède également un côté obscur. Cette technologie vient en aide aux cybercriminels, les aidant à créer des arnaques de plus en plus sophistiquées. Heureusement, il existe différentes méthodes pour s'en protéger. Découvrez quelles sont ces arnaques alimentées par l'IA dont vous devrez vous méfier, et comment les éviter.

Arnaques alimentées par l'IA : des chiffres en hausse

Du côté des cybercriminels, il est de plus en plus courant de se servir de l'intelligence artificielle pour développer de redoutables attaques. En voici quelques exemples :

1. Le phishing

Le phishing, ou hameçonnage en français, est une technique qui consiste à piéger les internautes en envoyant des emails ou des messages frauduleux, qui ont pour objectif d'inciter les victimes à divulguer des informations sensibles. Grâce à l'IA, ces messages deviennent de plus en plus convaincants. Les outils d'IA peuvent analyser des milliers d'emails légitimes pour créer des messages de phishing qui imitent parfaitement le style et le ton de l'entreprise copiée. De plus, l'IA peut personnaliser ces messages en fonction des informations trouvées sur les réseaux sociaux des victimes, ce qui augmente de manière redoutable les chances de succès de l'attaque.

2. Les deepfakes

Les deepfakes sont des vidéos ou des enregistrements audio générés par l'IA, qui peuvent sembler authentiques pour le plus grand nombre. Ils sont développés par les cybercriminels, qui souhaitent créer des contenus trompeurs à l'image de vidéos de dirigeants d'entreprise demandant des transferts d'argent urgents, ou de messages audio provenant de proches demandant de l'aide financière. Grâce à l'IA, la qualité de ces deepfakes peut tromper même les plus vigilants. Les deepfakes peuvent aussi être utilisées pour perturber un pays ou une organisation, en trompant ses citoyens.

3. Les bots alimentés par l'IA

Les bots alimentés par l'IA peuvent mener des attaques à grande échelle. Ils peuvent par exemple aider les cybercriminels à utiliser des listes de mots de passe volés pour tenter de se connecter à divers comptes. Ces bots peuvent tester des milliers de combinaisons en un temps record, augmentant les chances de compromettre les comptes protégés par des mots de passe faibles ou réutilisés. C'est une solution de plus en plus utilisée par les cybercriminels.

Il existe différents conseils pour vous aider à améliorer votre protection face aux attaques alimentées par l'IA, dont ceux que nous vous rappelons tout de suite :

1. Utiliser un gestionnaire de mots de passe pour créer des mots de passe forts

L'usage d'un gestionnaire de mots de passe permet de générer et de stocker des mots de passe uniques et complexes, adaptés à chaque compte en ligne. Ce logiciel réduit le risque d'utilisation de mots de passe faiblement protégés ou leur réutilisation, améliorant ainsi la protection contre les attaques des cybercriminels. Pour que vos mots de passe soient suffisamment sécurisés, assurez-vous qu'ils soient longs de plus de 12 caractères, qu'ils contiennent des caractères spéciaux et qu'ils soient uniques à chaque compte.

2. Rester prudent face aux tentatives de phishing

Soyez vigilant lorsque vous recevez des emails, même s'ils semblent provenir de sources fiables. Vérifiez toujours l'adresse de l'expéditeur et recherchez des signes de fraude, comme des erreurs grammaticales ou des demandes inhabituelles d'informations sensibles. En cas de doute, contactez la personne ou l'entreprise qui vous adresse ce mail par des moyens de communication directs, lorsque cela est possible.

3. Mettre à jour vos logiciels et utiliser des outils de sécurité

Maintenez vos logiciels et systèmes d'exploitation à jour pour bénéficier des dernières protections contre les vulnérabilités. Utilisez des outils de sécurité, comme les antivirus et les pare-feu, pour détecter et bloquer les menaces potentielles.

4. Vérifier toute demande financière

En cas de demande financière urgente, surtout si elle semble provenir d'un dirigeant ou d'un proche, prenez le temps de vérifier l'authenticité de la demande. Soyez particulièrement méfiant en ce qui concerne les demandes qui créent un sentiment d'urgence ou de panique.

5. Utiliser l'authentification multifactorielle

L'authentification multifactorielle ajoute une couche de sécurité supplémentaire en exigeant une deuxième forme de vérification en plus de renseigner votre mot de passe, comme un code envoyé sur votre téléphone. Même si un cybercriminel parvient à obtenir votre mot de passe, cette solution permet de rendre l'accès à votre compte beaucoup plus difficile.

