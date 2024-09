France : une grande école de l’IA et la Data va ouvrir dans cette ville

Nice s’apprête à accueillir une grande école de l’IA. Aivancity, une institution reconnue par l’État, choisit la Côte d’Azur pour sa première expansion hors de la région parisienne.

Aivancity pose ses valises dans le sud de la France. Cette grande école d’IA et de data ouvre le passage, pas à pas, à son propre campus d’ici 2030 dans la métropole niçoise. Dès janvier 2025, la première promotion d’étudiants fera ainsi son entrée.

Une nouvelle ère pour l’éducation en IA sur la Côte d’Azur

Aivancity, la première école d’IA reconnue par l’État, a entamé son enseignement en septembre 2021 à Cachan, près de Paris. Déjà forte de 400 étudiants sélectionnés parmi près de 4000 candidatures, l’établissement propose un diplôme de niveau bac + 5.

@aivancityschool, qui se présente comme "la grande école de l'IA et de la data", va s'installer à Nice à partir de janvier 2025, sur le campus de l'IPAG, en attendant son propre campus, en 2029 ou en 2030. pic.twitter.com/lPz4ed3Fqk — 📙 Petites Affiches06 (@PetitesAffiches) September 5, 2024

À Nice, lors d’une présentation au Hub de l’Innovation, le président fondateur Tawhid Chtioui a donné des détails sur cette expansion. En janvier 2025, Aivancity accueillera donc sa première promotion d’étudiants, avec, bien sûr, le soutien de Christian Estrosi, président de la Métropole niçoise.

Des formations en IA et data à volonté

Cette grande école de référence en IA et Data élargit son offre avec une nouvelle formation certifiante. Il s’agit de l’« IA & Data Science pour les Managers ». On retrouve aussi deux Master of Science en « Data Engineering & Cloud Computing » et en « Data Management ».

À la rentrée de septembre 2025, l’école inaugurera son 1ᵉʳ Bachelor en « IA appliquée ». Par ailleurs, l’établissement propose la « clinique de l’IA » en vue de collaborer avec les entreprises locales.

Mais qu’en est-il de l’employabilité des jeunes diplômés ? Durant la conférence d’introduction à l’IA, soutenue par la Métropole du Côte d’Azur, Aivancity a dressé une palette d’opportunités d’emploi dans le secteur de l’IA au sein de la Provence.

L’alliance Aivancity-IPAG

En attendant l’ouverture de son campus définitif en 2030, Aivancity s’installera d’abord chez l’IPAG Business School. Ce dernier se situe boulevard Carabacel à Nice. De ce fait, le président de Chtioui met en avant une « stratégie territoriale ». Il envisage des locaux de 2000 m² dans la ville.

La coopération entre ces deux écoles mutualisera donc les ressources et les réseaux locaux. Ils veulent offrir des formations communes, stimuler la recherche collaborative, établir des partenariats industriels, ainsi que d’élaborer des actions conjointes à l’international.

Une école hybride unique en son genre

Aivancity est également une école hybride, car elle mêle à la fois IA, Business et Éthique. La grande école en IA et data ambitionne de former des « IAgénieurs® ». Ainsi, les experts sortants seront capables de développer des technologies d’IA pour booster la performance des entreprises. Et cela, tout en œuvrant pour le progrès humain.

Il a insisté sur l'importance de l'#éthique chez les étudiants, précisant qu'à Paris ils intégraient de nombreux étudiants en philosophie. Cette annonce de l'arrivée d'aivancity à Nice "va peser lourd sur l'attractivité de notre métropole", s'est réjoui @cestrosi Estrosi. ©S.G pic.twitter.com/d9Q2atFs02 — 📙 Petites Affiches06 (@PetitesAffiches) September 5, 2024

Cette grande école prépare aussi ses étudiants à relever les défis de l’économie moderne grâce à la Data et à l’IA. Tout cela, bien évidemment, adapte les normes éthiques aux évolutions côté technologiques et sociétales.

Et vous, qu’en dites-vous ? L’expansion d’Aivancity sur la Côte d’Azur vous semble-t-elle une bonne initiative pour l’avenir de l’IA en France ? Partagez votre avis dans les commentaires !

