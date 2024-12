Google écrase OpenAI Sora avec Veo 2 : l’IA qui crée des vidéos en 4K !

Google dévoile Veo 2, une IA générative de vidéos encore plus puissante et réaliste que OpenAI Sora ! Elle comprend mieux les prompts, la physique et le mouvement humain, et propose une définition maximale de 4K. Lors de tests à l’aveugle, les participants ont généralement préféré les vidéos créées avec cet outil. Google vient-il de prendre la couronne des IA de vidéos ?!

Le 9 décembre 2024, après quasiment un an d’attente, OpenAI lançait enfin son générateur de vidéos Sora. Les abonnés à ChatGPT peuvent désormais utiliser l’IA pour créer des vidéos à partir d’un simple prompt, et tout semblait bien parti pour que la startup de Sam Altman domine ce secteur naissant.

C’était sans compter sur la contre-attaque de Google ! Le géant californien vient de riposter en lançant la deuxième version de son propre outil, Veo, capable de générer des vidéos encore plus réalistes !

Le vrai champion des IA génératives de vidéos ?

Selon Google, Veo 2 a une « meilleure compréhension de la physique du monde réel et des nuances de l’expression et du mouvement humain ».

De plus, sur son blog, Google explique que « Veo 2 comprend aussi le langage de la cinématographie ». Vous pouvez notamment lui demander un genre, préciser un type d’objectif, ou encore suggérer un effet cinématique.

L’IA se chargera de produire une vidéo respectant ces instructions. Le tout, avec une définition maximale de 4K !

Néanmoins, Google admet que Veo 2 peut encore avoir des hallucinations et ajouter des doigts supplémentaires ou autres détails ratés. Ce problème a toutefois été réduit par rapport au premier Veo.

De manière générale, selon les tests à l’aveugle effectués en interne par Google, l’audience préfère les vidéos créées par Veo 2 à celles générées par Sora.

De plus, les évaluateurs estiment que Veo 2 adhère davantage aux prompts que l’outil proposé par OpenAI ou autres solutions rivales. Ainsi, Google pourrait s’imposer auprès du grand public et des cinéastes !

Parmi les autres IA génératives de vidéos, on compte Runway Gen-3, Pika dont la version 2.0 vient de sortir, ou encore Luma Dream Machine.

Des vidéos impossibles à distinguer de la réalité ?

Face à la vitesse à laquelle les vidéos créées par IA s’améliorent, on peut s’inquiéter de ne bientôt plus pouvoir les distinguer de vraies images…

En ce qui concerne les vidéos créées avec Veo 2, rassurez-vous : une waterwark de métadonnées Google SynthID permettra de les identifier.

Quoi qu’il en soit, pour le moment, les vidéos produites par les IA laissent encore à désirer. Lors du lancement de Sora, les utilisateurs sont restés sceptiques concernant sa représentation de la physique et de l’anatomie.

Malgré tout, certains cinéastes ont commencé à adopter cette technologie. Le célèbre réalisateur James Cameron a rejoint le conseil d’administration de Stability AI, et l’acteur Andy Serkis va créer sa propre boîte de production focalisée sur l’IA .

Par ailleurs, Google affirme constater un vif intérêt de la part de nombreux utilisateurs. Plusieurs créateurs YouTube utilisent notamment VideoFX pour créer rapidement des arrière-plans pour leurs vidéos Shorts !

Le générateur d’images Imagen 3 reçoit aussi une mise à jour

Parallèlement à Veo 2, Google annonce aussi une mise à jour pour son modèle de génération d’images Imagen 3.

Cet outil peut maintenant représenter davantage de styles artistiques, tels que le photoréalisme, l’impressionnisme, l’abstrait ou la japanimation.

Les prompts seront aussi suivis avec plus de fidélité. Vous pouvez utiliser Imagen 3 via le chatbot Gemini ou la plateforme ImageFX.

Comment tester Veo 2 dès maintenant ?

https://twitter.com/GoogleDeepMind/status/1868703624714395907

Pour le moment, Google Labs est uniquement disponible sur la plateforme VideoFX de Google Labs via une liste d’attente.

Les utilisateurs doivent signer un formulaire Google Form et attendre que l’accès leur soit autorisé par l’entreprise. Notons toutefois que seuls les utilisateurs américains de plus de 18 ans peuvent s’inscrire pour le moment !

En attendant, vous pouvez vous rabattre sur la première version de Veo disponible sur Vertex AI. Elle avait été présentée en mai 2024 lors de la conférence Google I/O, à travers une vidéo réalisée en partenariat avec le rappeur Childish Gambino.

Et vous, que pensez-vous des vidéos créées avec Veo 2 ? Sont-elles mieux que celles générées par Sora ? Allez-vous utiliser ce type d’outils ? Partagez votre avis en commentaire !

