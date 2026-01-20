Google paye 2,7 milliards $ pour un ingé IA : les geeks sont les nouveaux footballeurs

Un chèque à neuf zéros pour un seul cerveau. Non, ce n’est pas un transfert au PSG ou au Real Madrid, mais bien une opération signée Mountain View. Google a déboursé 2,7 milliards de dollars pour faire revenir un ingénieur star de l’IA.

Google ne parle plus de salaires, mais de transferts. À l’image des clubs de football prêts à casser leur tirelire pour une star, la technologie s’arrache désormais les meilleurs cerveaux en IA.

Le dernier exemple en date est les 2,7 milliards de dollars déboursés par Google pour faire revenir un ingénieur clé dans les rangs de Google. La somme vertigineuse illustre la tension extrême sur les talents IA. Alors, ce pari colossal rapportera-t-il autant qu’il coûte, ou cache-t-il un risque financier majeur ?

Pour qui Google a dépensé ces 2,7 milliards de dollars ?

Ces 2,7 milliards de dollars de Google ont servi à rapatrier Noam Shazeer. C’est un ingénieur clé de l’IA et désormais responsable technique de Gemini au sein de Google DeepMind.

Noam Shazeer n’est pas un inconnu à Mountain View. Il a joué un rôle central dans les premiers travaux internes sur les modèles de langage. En 2017, il coécrit un article fondateur. Ce papier pose les bases techniques des LLM modernes. ChatGPT, Gemini et consorts lui doivent donc beaucoup.

AI Builders Index — Episode 3 – Noam Shazeer

Noam Shazeer was so good Google had to spend $3bn to hire him back, find out why…..



The undeniable GOAT.

The biggest shift in AI = transformers

Noam built it. pic.twitter.com/ZWyII91NS2 — ved luhana (@techbyved) January 10, 2026

En 2021, pourtant, Shazeer claque la porte. La raison ? Google refuse de déployer Meena, un chatbot jugé trop risqué. Le désaccord stratégique provoque sa rupture avec l’entreprise. Dans la foulée, l’ingénieur cofonde Character AI. Le concept séduit rapidement. Les utilisateurs discutent avec des chatbots personnalisés, incarnant des personnages fictifs ou réels.

Trois ans plus tard, retournement de situation. Google veut récupérer son cerveau maison. Et cela avec un prix du retour qui n’a rien de modeste.

Un accord de licence qui cache un transfert XXL

Officiellement, Google signe en 2024 un accord de licence avec Character AI. Le montant annoncé est de 2,7 milliards de dollars. Le but affiché est d’obtenir une licence non exclusive sur la technologie de LLM développée par la start-up.

Mais selon une enquête du Wall Street Journal, la réalité se situe ailleurs. En interne, l’enjeu principal reste le retour de Noam Shazeer. Le reste sert surtout d’emballage juridique. Aujourd’hui, l’ingénieur occupe le poste de responsable technique de Gemini au sein de Google DeepMind. Il travaille aux côtés de Jeff Dean et Oriol Vinyals.

L’exemple des 2,7 milliards de dollars dépensés par Google pour récupérer Shazeer n’est pas un cas isolé. Les géants de la Silicon Valley paient aussi sans compter pour prendre l’avantage dans la course à l’IA.

D’abord le cas de Meta. À l’été 2025, l’entreprise lance une vaste campagne de débauchage. Pour cela, elle met en avant plusieurs millions sur la table pour attirer les meilleurs profils.

Microsoft et Amazon suivent également la même logique. Les investissements massifs dans OpenAI ou Anthropic illustrent cette stratégie. Les talents deviennent rares. Leur valeur explose ainsi, et la concurrence s’emballe.

La crainte sur une bulle financière IA

Ces milliards de dollars engagés par Google s’inscrit dans une fuite en avant financière qui alimente désormais une crainte bien réelle autour de l’IA. La multiplication de ces investissements hors normes commence à inquiéter les experts.

Dans une enquête récente, le Wall Street Journal souligne que les géants de la technologie investissent des sommes massives sans visibilité claire sur la rentabilité à court terme. Les dépenses explosent. Pourtant, les revenus concrets restent limités.

Même son de cloche du côté de Bloomberg sur cette bulle IA. Le média évoque une comparaison de plus en plus fréquente avec la bulle Internet des années 2000. À l’époque déjà, l’innovation promettait de tout révolutionner. Les valorisations avaient suivi jusqu’à la chute.

Le problème ne vient pas uniquement des salaires hors normes. Les coûts liés aux centres de données, aux puces spécialisées et à l’entraînement des modèles s’envolent. Selon le Financial Times, certaines entreprises misent sur l’IA comme un passage obligé, quitte à creuser leurs pertes.

Cette fuite en avant inquiète aussi les marchés. Plusieurs économistes rappellent que la concentration des investissements autour de quelques acteurs accentue les risques. Si un modèle phare déçoit, l’onde de choc pourrait dépasser largement le secteur de l’IA.

Pour l’instant, la machine continue de tourner à plein régime. Mais est-ce que ces paris démesurés reposent-ils sur une création de valeur réelle ou sur une confiance aveugle dans la promesse technologique ?

