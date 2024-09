Hyper-croissance de Picsellia : nouveaux recrutements et levée de fonds prévue

La startup Picsellia, spécialisée dans la vision par ordinateur, annonce un plan de recrutements pour doubler ses effectifs à Paris et Toulouse avant une levée de fonds prévue fin 2024. Avec cette stratégie, l’entreprise vise à établir un pôle de recherche en IA et computer vision en France. Elle démontre ainsi son ambition de devenir un leader national dans ce domaine.

Picsellia en pleine croissance

Fondée en 2020 par Thibaut Lucas et Pierre-Nicolas Tiffreau, Picsellia se positionne comme la première plateforme française de MLOps qui facilite le déploiement de la vision par ordinateur. L’entreprise vise à établir cette technologie comme une norme industrielle en France. Le but est ainsi de soutenir des secteurs variés. Citons entre autres les Smart Cities, les infrastructures énergétiques, l’agriculture, la défense et l’écologie, notamment à travers des solutions comme le tri des déchets.

Picsellia se distingue par son approche axée sur le développement d’outils qui permettent aux entreprises et aux développeurs d’améliorer et d’utiliser leurs modèles d’intelligence artificielle pour l’image et la vidéo. Alors que la vision par ordinateur en est encore à ses débuts en France, l’entreprise prévoit de jouer un rôle majeur dans son industrialisation et son adoption massive.

Selon Thibaut Lucas, co-fondateur et CEO de Picsellia : « La France se distingue dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle mais doit s’imposer dans les applications de l’IA, notamment la vision par ordinateur. Nous souhaitons que la France exploite réellement son écosystème technologique pour se positionner en leader de ce secteur crucial et établisse un standard de développement qui régira et maximisera le déploiement de cette technologie prometteuse. C’est notre mission chez Picsellia en faisant de la vision par ordinateur et du MLOps des priorités stratégiques. »

Recrutement et expansion

Dans le cadre de son développement, Picsellia prévoit de lever entre 5 et 10 millions d’euros d’ici fin 2024, après avoir déjà levé 2 millions en 2022. Cet investissement doit renforcer la position de la startup en tant que standard de développement et de maintien opérationnel de modèles VisionAI. Pour soutenir cette ambition, Picsellia prévoit de recruter 15 personnes à Paris et Toulouse. Les postes à pourvoir incluent des ingénieurs logiciel back-end senior, des développeurs front-end junior, des ingénieurs DevOps, des solution engineers. Il y a aussi des postes en gestion, marketing et support administratif.

Ces recrutements visent à renforcer les équipes techniques et commerciales, ainsi qu’à créer des fonctions support jusqu’à présent assurées par les fondateurs de l’entreprise. En doublant ses effectifs, Picsellia souhaite accélérer son développement et affirmer son leadership sur le marché français de la vision par ordinateur.

Création d’un pôle de recherche en IA et computer vision

Picsellia ne se contente pas de développer sa plateforme. Elle ambitionne aussi de devenir un acteur majeur dans les applications industrielles de la generative AI pour l’analyse d’image en France. L’entreprise prévoit de créer un pôle de recherche dédié à l’IA et à la computer vision. Ce pôle concentrera ses efforts sur les applications industrielles de l’intelligence artificielle générative pour l’analyse d’images, un domaine en pleine expansion.

Pour mener à bien ces projets, Picsellia recrute activement des experts. ELle recherche des data scientists, des ingénieurs en computer vision, des chercheurs en IA et des doctorants CIFFRE en intelligence artificielle. Ce pôle de recherche devrait permettre à Picsellia de renforcer ses capacités d’innovation et de contribuer au développement de standards pour l’ensemble du secteur en France. Avec ces initiatives, Picsellia entend non seulement soutenir l’innovation technologique en France, mais aussi positionner le pays en tête de l’adoption industrielle de la vision par ordinateur. La startup poursuit ainsi sa mission de rendre la computer vision accessible et incontournable pour les entreprises. Elle veille aussi à poser des bases solides pour son expansion future.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.