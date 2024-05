Le pouvoir de la Data et de l’IA à Paris pourrait propulser votre entreprise vers le succès

Le Big Data & AI Paris 2024 se présente comme un catalyseur essentiel pour le développement technologique des entreprises en Europe. Cet événement majeur vise à remodeler les stratégies industrielles par l'intégration de l'innovation en data et intelligence artificielle.

L'essor de l'intelligence artificielle en 2024

En 2024, l'IA continue de redéfinir les contours de l'économie mondiale, elle transforme les entreprises de toutes tailles. Les récentes avancées technologiques favorisent l'accessibilité de ces solutions. Cela se traduit par une hausse de la productivité et une amélioration des performances des entreprises.

Cette dynamique est renforcée par l'adoption de l'IA Act et la mise en place d'un plan d'investissement ambitieux en France et en Europe. Par conséquent, les entreprises sont encouragées à s'approprier ces technologies pour maintenir leur compétitivité.

Big Data & AI Paris

Le Big Data & AI Paris tiendra son édition 2024 du 15 au 16 octobre au Paris Expo Porte de Versailles. Avec plus de 350 conférences, 250 exposants et 20 000 participants attendus, c'est l'événement le plus grand de son genre en Europe. Il offre une occasion unique aux entreprises de se mettre à jour sur les dernières tendances.

Panorama des conférences et ateliers

Trois parcours, tel que stratégique, expert et retour d'expériences, structurent les conférences. Les participants pourront explorer des sujets comme les réglementations européennes, la souveraineté des données et l'impact environnemental de l'IA. Ces discussions visent à préparer les entreprises aux défis et opportunités futurs.

Impact sociétal et gouvernance des données

La transformation digitale soulève d'importantes questions sur la gouvernance, la protection et la confidentialité des données. L'événement abordera en détail ces préoccupations que rencontrent les entreprises. Son objectif est de les aider à naviguer dans un paysage complexe et imprévisible, tout en maximisant les opportunités offertes par cette révolution numérique.

L'événement ne se limite pas à des conférences et ateliers. Il comprend également des sessions de pitch et de démonstration de startups. Les participants ont une opportunité de découvrir les nouvelles pépites de la data et de l'IA. De plus, des sessions tech spécialisées offriront une veille technologique approfondie.

Un futur prometteur grâce à la Data et l'IA

Big Data & AI Paris 2024 se positionne comme un pilier essentiel pour le développement des entreprises à l'ère du numérique. En mettant l'accent sur l'innovation, la formation et le networking, cet événement vise à devenir un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent exploiter pleinement le potentiel des technologies avancées. L'édition de cette année promet d'inspirer les entreprises à repenser leurs stratégies pour l'avenir.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

