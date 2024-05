L’analytique d’entreprise devient plus intuitive avec l’IA générative de Tableau

Tableau révolutionne l'analytique en entreprise avec l'introduction de nouvelles fonctionnalités à base d'IA générative. Ces avancées transforment non seulement l'utilisation de Tableau Desktop Public mais améliorent également son ergonomie et permettent le partage gratuit de fichiers localement. Ce qui ouvre ainsi la voie à un usage plus étendu et flexible de la plateforme.

Innovations clés chez Tableau Pulse et Einstein Copilot

Avec les mises à jour de Tableau Pulse et Einstein Copilot for Tableau, la plateforme s'enrichit de nouvelles fonctionnalités IA. Ces mises à jour rendent l'outil plus accessible et plus puissant. Cela facilite son adoption par une audience plus large. Une audience qui va au-delà des analystes de données traditionnels. Le but étant d'inclure des utilisateurs occasionnels qui n'ont pas nécessairement de compétences techniques approfondies.

Amélioration de l'ergonomie et de l'accessibilité

Les améliorations apportées à l'ergonomie de Tableau visent à rendre la plateforme plus intuitive. Elles simplifieront par conséquent, les processus analytiques pour les spécialistes des données. Cela permet aux utilisateurs de naviguer plus facilement à travers l'interface. Cette facilité optimise l'exploitation de leurs données pour des insights plus rapides et plus pertinents.

Simplification de la création de visualisations

Les Viz Extensions, une des nouveautés majeures, facilitent considérablement la création de visualisations de données complexes. Ces extensions permettent aux utilisateurs de générer des diagrammes avancés, comme les diagrammes de Sankey ou de réseau. Cela se fait en quelques clics, sans les tracas habituels liés à la préparation des données ou aux calculs complexes.

Shared Dimensions et Composable Data Sources

Tableau introduit Shared Dimensions et Composable Data Sources pour répondre aux défis associés à la manipulation de données complexes. Ces outils permettent aux analystes de créer des modèles de données robustes et flexibles, capables de s'adapter aux exigences spécifiques des entreprises sans compromettre l'intégrité des données sous-jacentes.

Extension de Tableau Desktop Public Edition

L'extension de Tableau Desktop Public Edition illustre l'engagement de Tableau à rendre l'analyse de données plus accessible. Les professionnels peuvent maintenant enregistrer et partager des données de manière sécurisée, directement depuis leur poste de travail ou en ligne. Cela augmente ainsi la collaboration et la diffusion des connaissances au sein de la communauté Tableau.

L'intelligence artificielle au service des équipes métier

Tableau Pulse et Einstein Copilot for Tableau exploitent l'IA pour personnaliser et automatiser l'analytique. Cette innovation aide les utilisateurs, y compris les novices en données, à explorer et à tirer des conclusions de leurs données plus efficacement. En outre, cela renforce leur capacité à prendre des décisions éclairées basées sur des analyses précises.

Hyperforce et Tableau+ boostent le déploiement

L'introduction de Hyperforce par Salesforce et la nouvelle offre Tableau+ permettent un déploiement plus rapide et plus efficace de Tableau Cloud. Ces mises à jour améliorent la disponibilité de la plateforme dans de nouvelles régions. Et ce, grâce à l'utilisation de data centers locaux.

Implications des mises à jour pour les utilisateurs

Ces mises à jour facilitent une gestion plus agile des données et améliorent la réactivité des entreprises face aux insights. Elles permettent également un meilleur suivi, analyse et réaction aux tendances des données. L'objectif est de renforcer la capacité des utilisateurs à agir de manière proactive face aux évolutions du marché.

Vers un avenir plus accessible et puissant pour Tableau

Ces améliorations marquent un tournant pour Tableau, qui continue à démocratiser l'accès à l'analytique avancée. Avec ces outils, tous les membres de l'entreprise, quels que soient leur rôle et leur niveau de compétence technique, peuvent contribuer efficacement à l'analyse et à la prise de décision basée sur les données.

Cette démocratisation de l'analytique renforce non seulement l'efficacité opérationnelle mais aussi la compétitivité globale des entreprises dans une économie de plus en plus pilotée par les données.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

