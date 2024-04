Salesforce donne un nouveau souffle au marketing des PME avec Cloud Growth

Salesforce lance Marketing Cloud Growth pour aider les PME à se développer plus rapidement grâce à l'IA et la gestion des données. La Data Cloud est désormais accessible sans frais. Ce qui débloque les données essentielles pour renforcer les relations clients et améliorer la productivité.

Un bond en avant pour les PME avec Marketing Cloud Growt

Marketing Cloud Growth est une édition spécialement conçue pour les petites entreprises. Cette solution intègre l'automatisation marketing aux ventes, au service client et au commerce sur une plateforme unique propulsée par la plateforme client d'Einstein 1.

L'importance des données de première partie

51% des marketeurs utilisent l'IA générative pour gagner du temps sur des tâches quotidiennes. Sans données de première partie de qualité, le contenu généré par l'IA peut manquer de précision. L'accès à des données fiables est crucial pour utiliser l'IA de manière responsable.

Créativité et efficacité grâce à l'IA

Steve Hammond, EVP et GM de Marketing Cloud, souligne l'importance de l'IA pour stimuler la créativité et l'efficacité des entreprises. La convergence de CRM, d'IA et de données offre des expériences connectées que les clients attendent.

Capacités de Marketing Cloud Growth

Avec Marketing Cloud Growth, les PME peuvent exploiter Data Cloud et l'IA générative directement dans leur flux de travail. Cela améliore éffectivement la segmentation des audiences et la personnalisation des campagnes sans programmation.

Avantages de Data Cloud

Data Cloud permet une vue unifiée des clients à travers le marketing, les ventes, le service client et le commerce. Elle active les données pour la personnalisation sur tout canal. Cela améliore globalement l'engagement client et les performances de campagne.

Exploiter Einstein 1 pour une meilleure expérience client

Einstein 1, en connexion avec Data Cloud, utilise les données de l'organisation pour améliorer l'expérience client, augmenter la productivité des employés et accroître les marges et la rentabilité. Avec l'intégration sécurisée du Einstein Trust Layer, il garantit la cohérence et la sécurité des données.

Disponibilité et accès à Data Cloud

Marketing Cloud Growth sera d'abord disponible aux États-Unis et au Canada, avec une expansion prévue en EMEA. Data Cloud est offert sans frais supplémentaires aux clients Salesforce éligibles. Cette offre favorise l'adoption de l'IA.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

