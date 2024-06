Emmanuel Macron a exprimé son admiration sur X en raison du « premier tweet de l'Histoire conçu par la pensée ». Il s'agit d'une réalisation de l'interface Prometheus de la startup Cette startup française crée une puce type Neuralink, Macron la félicite Inclusive Brains. Mais quels secrets renferme cette technologie IA ? Nous en parlons.

Fondée en 2022, cette entreprise a développé une interface cerveau-machine révolutionnaire. Rappelons que cette plateforme est destinée à aider les personnes, et pas n'importe lesquelles. On parlera de celles qui ont perdu l'usage de leurs membres suite à des accidents ou des maladies dégénératives. Cette avancée, saluée par le président Emmanuel Macron, positionne donc la startup comme une concurrente sérieuse de Neuralink d'Elon Musk.

Startup française : « un tweet rédigé par la pensée »

Le 31 mai, un événement sans précédent a été relayé par Emmanuel Macron. Cela l'incite à écrire sur la plateforme X (anciennement Twitter). Il décrit : « Ceci est le premier tweet de l'Histoire rédigé et publié uniquement par la pensée ! Bravo aux créateurs de Prometheus, une révolution technologique au service du bien commun et de l'inclusion ».

Notons que ce tweet a été rédigé et envoyé entièrement par la pensée par un utilisateur de Prometheus.

Le développement de Prometheus a été possible grâce à la collaboration entre Inclusive Brains et Allianz Trade. Cette dernière représente même un soutien financier nécessaire.

Notons que cette synergie entre une startup innovante et une grande corporation signifie beaucoup. Elle montre comment le partenariat stratégique peut accélérer le développement. De plus, elle facilite l'adoption de solutions technologiques avancées.

Ensemble, ils espèrent non seulement améliorer les produits existants. Ils veulent aussi introduire de nouvelles solutions qui rendent les technologies d'assistance plus accessibles et efficaces.

Ceci est le premier tweet de l'Histoire rédigé et publié uniquement par la pensée ! Bravo aux créateurs de Prometheus, une révolution technologique au service du bien commun et de l'inclusion. Fierté française ! #MakeitIconic https://t.co/p0LPjEuyhW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2024

La technologie au service du bien commun

La technologie de Prometheus a été présentée lors du sommet « AI for Good » des Nations unies à Genève. Lors de cet événement, un utilisateur a contrôlé un curseur sur un écran simplement en utilisant sa pensée.

Cette démonstration a non seulement prouvé l'efficacité de l'interface, mais a aussi montré le potentiel immense de la neurotechnologie pour améliorer la qualité de vie des personnes à mobilité réduite.

Quant à la réception, Emmanuel Macron a exprimé une fierté nationale, reconnaissant l'importance de l'innovation pour le pays.

Même si ce n'est pas la première fois qu'un tweet est publié par la pensée – un exploit déjà réalisé en 2021 par la société californienne Synchron. La réalisation d'Inclusive Brains reste notable. Elle met en lumière l'avancée rapide de la technologie et son application concrète pour l'inclusion.

La startup a été cofondée par Olivier Oullier, un neuroscientifique devenu entrepreneur, et Paul Barbaste, un expert en cybersécurité. Ensemble, ils ambitionnent de rivaliser avec Neuralink, mais avec une approche plus centrée sur l'inclusion sociale et le bien-être.

Selon une interview accordée à Euronews Next, ils envisagent de devenir le « Neuralink européen » avec une touche positive.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.