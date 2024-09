Interface Homme-Machine : tout savoir sur les IHM

Une Interface Homme-Machine est une interface permettant à un utilisateur d’interagir avec une machine. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette technologie dans presque toutes les industries : définition, fonctionnalités, cas d’usage…

Une Interface Homme-Machine (IHM) est une interface utilisateur permettant de connecter une personne à une machine, à un système ou à un appareil. En théorie, il est donc possible d’utiliser ce terme pour définir n’importe quel écran permettant à un utilisateur d’interagir avec un appareil. Cependant, il est généralement utilisé pour le contexte d’un processus industriel.

D’autres termes peuvent également être utilisés pour désigner cette technologie : Terminal d’Interface Opérateur, Interface d’Opérateur Local, ou encore Terminal Opérateur. En revanche, il ne faut pas confondre les IHM avec des Interfaces Utilisateur Graphiques (GUI). Ces dernières sont souvent utilisées au sein d’une interface IHM à des fins de visualisation.

Les IHM peuvent prendre différentes formes. Il peut s’agir d’écrans directement intégrés aux machines, d’écrans d’ordinateur, se tablettes tactiles, et bien plus encore. Quelle que soit la forme, le but de ces interfaces reste toutefois le même : fournir des insights sur les performances et les progrès des machines.

Interface homme-machine : à quoi ça sert ?

Dans un contexte industriel, les IHM peuvent être utilisées pour plusieurs raisons. Elles peuvent servir à afficher les données de façon visuelle, ou pour suivre les temps de production ou les tendances. Elles peuvent aussi servir à surveiller les indicatifs de performances, ou à surveiller les entrées et sorties des machines. Il s’agit là de quelques exemples, mais les IHM peuvent avoir de nombreux autres cas d’usage.

L’opérateur d’une usine peut par exemple utiliser une IHM pour surveiller et contrôler la température d’un réservoir d’eau industriel, ou pour vérifier si les différentes pompes du complexe fonctionnent correctement. Ces interfaces servent donc de passerelles entre les opérateurs et les équipements industriels.

Qui utilise les interfaces homme-machine ?

Les technologies IHM sont utilisées dans presque toutes les entreprises industrielles, ainsi que par d’autres entreprises, afin d’interagir avec les machines et d’optimiser les processus industriels. Les interfaces homme-machine sont notamment utilisées dans les industries de l’énergie, de l’agroalimentaire, de la fabrication, du pétrole et du gaz, de l’énergie, du recyclage, ou encore du transport.

Les personnes chargées d’utiliser les IHM sont principalement, les opérateurs, les intégrateurs système , et les ingénieurs (plus particulièrement les ingénieurs de système de contrôle). Ils utilisent ces interfaces comme des ressources essentielles pour surveiller les processus, diagnostiquer les problèmes, et visualiser les données.

Quelle est la différence entre IHM et SCADA ?

Les IHM sont proches des systèmes SCADA (Système de Contrôle et d’Acquisition de Données), et son souvent utilisé simultanément au sein d’un système de contrôle industriel. Cependant, ils présentent plusieurs différences.

Les IHM permettent principalement d’afficher des informations de façon visuelle pour permettre à l’utilisateur de superviser un processus industriel. Les systèmes SCADA, quant à eux, ont une capacité supérieure en termes d’acquisition de données et d’utilisation des systèmes de contrôle.

Contrairement aux systèmes SCADA, les IHM ne permettent pas de collecter ou d’enregistrer d’informations. Ils ne peuvent pas non plus se connecter à des bases de données. Il s’agit d’outils de communication fonctionnant comme une partie (ou en complément) d’un système SCADA.

Les entreprises à la pointe des IHM

Les interfaces homme-machine (IHM) sont en plein essor, et plusieurs entreprises jouent un rôle majeur dans cette transformation technologique. Tulip, par exemple, propose des solutions IHM intuitives adaptées aux environnements industriels modernes. Grâce à des interfaces connectées à l’IoT, Tulip permet aux opérateurs d’interagir directement avec des machines. En outre, ce start up offre la possibilié de visualiser les processus de production en temps réel, tout en simplifiant les flux de travail grâce à des applications personnalisées.

Neuralink, cofondée par Elon Musk, représente une percée dans le domaine des IHM. Elle développe des interfaces neuronales directement connectées au cerveau humain. Cette technologie pourrait révolutionner la manière dont nous interagissons avec les machines. Notamment dans des domaines tels que la médecine et la robotique.

MindMaze se concentre sur les interfaces neurotechnologiques appliquées à la rééducation et aux expériences immersives. Leur technologie combine réalité virtuelle et stimulation neuronale pour améliorer les traitements médicaux et les interactions avec des systèmes complexes.

Enfin, Leap Motion transforme les IHM grâce à son dispositif de contrôle gestuel. Ce dernier permet une interaction sans contact avec des interfaces numériques. Ces entreprises illustrent la manière dont les IHM apporte des solutions dans des secteurs allant de la fabrication à la santé.

