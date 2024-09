La saison des frissons semble commencer en avance cette année avec ChatGPT. Bien que ce chatbot d’OpenAI n’ait pas de bouche, certains utilisateurs l’ont forcé à émettre des sons ressemblant à des cris humains.

C’est sur TikTok que le phénomène a explosé, notamment grâce à l’utilisateur mod089x qui a réussi à pousser l’IA à crier. Le résultat ? Un son surréaliste et inattendu qui intrigue autant qu’il effraie.

ChatGPT n’a pas été conçu pour crier et, en réalité, ne le fait qu’avec réticence. Lorsque mod089x lui demande de crier comme un être humain, ChatGPT refuse poliment. « Je ne peux pas vraiment reproduire un cri humain puisque je suis uniquement basé sur du texte », répond-il. Ce refus initial montre la conception prudente de l’IA, limitée par son incapacité à produire des sons.

Malgré la réponse initiale de ChatGPT, l’utilisateur de TikTok insiste et pousse l’IA à essayer de crier. ChatGPT finit par céder et émet un bruit étrange, qualifié de « cri » par l’utilisateur. Ce premier son est plutôt court et mécanique, loin d’un cri humain réel. Toutefois, il marque le début d’une interaction étrange entre l’homme et la machine, où les limites de l’IA sont mises à l’épreuve.

Insatisfait du premier cri, l’utilisateur demande à ChatGPT de prolonger le son. « Allongez-le », insiste-t-il et ChatGPT s’exécute. Ce dernier a produit un cri plus long et encore plus étrange. La situation devient rapidement surréaliste, elle montrant à quel point l’IA est malléable sous la pression des utilisateurs. Chaque nouvelle tentative révèle une version plus élaborée du « cri » informatique qui accentue l’étrangeté de la scène.

Réactions mixtes, fascination et inquiétude

Cette interaction entre mod089x et ChatGPT a suscité des réactions diverses en ligne. Certains utilisateurs trouvent amusant de voir jusqu’où ChatGPT peut aller en termes de « cri ». D’autres, en revanche, se disent perturbés par la facilité avec laquelle l’IA peut être poussée à faire des choses inhabituelles. Cette expérience soulève des questions sur les limites et les responsabilités liées à l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Les cris de ChatGPT, bien qu’intrigants, mettent en lumière des questions éthiques importantes concernant l’interaction avec les IA. L’expérience TikTok montre à quel point les utilisateurs peuvent manipuler ces systèmes pour obtenir des résultats inattendus. Même si ChatGPT n’a pas conscience de ce qu’il fait, les réactions qu’il génère chez les humains sont bien réelles.

Si cette expérience avec ChatGPT semble légère et divertissante, elle rappelle aussi la nécessité de mieux comprendre les IA. Pousser une intelligence artificielle à « crier » peut paraître inoffensif, mais cela montre la facilité avec laquelle les systèmes peuvent être détournés de leur usage initial. La prudence reste de mise lorsque l’on interagit avec des technologies aussi puissantes et influentes.

