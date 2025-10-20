iPad Air M3 (2025) : –33 % chez Rakuten, la tablette Apple à 479,99 €

L’iPad Air M3 (2025) en version Wi-Fi 128 Go voit son prix passer de 719,99 € à seulement 479,99 € chez Rakuten. Soit 240 € d’économie immédiate, pour une tablette premium au design ultra-fin et aux performances spectaculaires. Une offre qui rend enfin accessible la puissance de la puce M3, sans exploser son budget.

Les tablettes haut de gamme d’Apple frôlent souvent les 1 000 €, mais cette réduction change la donne. Avec sa puce Apple M3, identique à celle qu’on retrouve dans les derniers MacBook, l’iPad Air 2025 offre un niveau de fluidité exceptionnel, même pour les tâches exigeantes : montage vidéo, retouche photo, jeux 3D ou multitâche intensif. Son écran Liquid Retina de 11 pouces affiche des couleurs éclatantes et un contraste saisissant, parfait pour le streaming, la bureautique ou les cours en ligne. Compacte et légère, elle se glisse dans n’importe quel sac pour accompagner vos déplacements pros ou personnels.

Des performances dignes d’un ordinateur

L’iPad Air M3 n’est pas qu’une tablette de divertissement : elle peut facilement remplacer un laptop dans bien des cas. Grâce à iPadOS 18 et la compatibilité avec le Magic Keyboard ou l’Apple Pencil 2, elle devient un outil redoutable pour la productivité et la création.

La puce M3 améliore considérablement la réactivité, la gestion du multitâche et même l’autonomie, avec plus de 10 heures d’usage continu. Le tout dans un châssis en aluminium recyclé, fin, élégant et toujours aussi robuste.

Une réduction impressionnante : l’iPad Air M3 tombe à 479,99 €

Le modèle Wi-Fi 128 Go est affiché à 479,99 € au lieu de 719,99 €, soit 33 % de remise immédiate. C’est l’un des meilleurs prix observés depuis sa sortie en 2025. À titre de comparaison, un iPad Pro M3 équivalent coûte aujourd’hui près de 1 200 €, pour des performances à peine supérieures dans la majorité des usages.

Une offre fiable et garantie

Ce bon plan est proposé par Rakuten, un site reconnu pour ses offres tech. Le vendeur OnePro affiche une excellente note (4,8/5 sur plus de 1 000 ventes). De plus, la garantie constructeur de 2 ans est bien incluse. La livraison est gratuite et rapide, entre le 22 et le 27 octobre selon la région.

Ne manquez pas cette offre exceptionnelle !

L’iPad Air M3 à 479,99 € est une excellente affaire pour tous ceux qui veulent une tablette haut de gamme sans payer le prix fort. Parfait pour les étudiants, professionnels, créatifs ou amateurs de séries, il combine puissance, légèreté et confort d’utilisation.

Attention toutefois : ces offres sur Apple partent vite, surtout à ce tarif.

