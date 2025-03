Jeux vidéo créés avec l’IA : les joueurs en ont ras le bol, et le font savoir

Apparemment, les jeux vidéo créés avec l’IA ne font pas l’unanimité auprès des joueurs. Ces passionnés de jeux vidéo n’ont donc pas hésité à exprimer leur mécontentement. Voici les détails !

L’intelligence artificielle s’invite de plus en plus dans le développement des jeux vidéo, et cela ne plaît pas à tout le monde. Tandis que certains studios adoptent l’IA générative pour créer des textures, des dialogues ou des modèles 3D, une partie des joueurs exprime son mécontentement face à cette tendance. Sur Steam, le ton monte, car des utilisateurs réclament plus de transparence et même un filtre pour éviter ces jeux.

L’IA dans les jeux vidéo n’est pas très bien accueillie ?

Ces dernières années, plusieurs sujets ont enflammé les débats sur Internet. En fait, après les lootboxes et les NFT, c’est désormais l’intelligence artificielle qui occupe le devant de la scène.

Il semblerait que les joueurs n’adhèrent pas réellement à la création de ces jeux avec la technologie de l’intelligence artificielle !

Néanmoins, rappelons que de nombreux studios, comme Electronic Arts et Activision, intègrent déjà l’IA générative dans leurs productions pour concevoir divers éléments.

En parallèle, de plus en plus d’outils basés sur l’IA émergent, ce qui a permis de faciliter la conception de textes, d’images, de vidéos, de modèles 3D, de textures et même de voix dans les jeux vidéo. Et je dois vous dire que ce n’est malheureusement que la partie visible de l’iceberg.

Les passionnés des jeux se demandent alors sur l’avenir de ce secteur ! Les jeux vidéo seront-ils majoritairement produits par des algorithmes d’IA générative ? Faut-il s’attendre à un avenir où quelques prompts suffiront pour créer des FPS, des RPG ou des jeux de sport, rendant les moteurs traditionnels obsolètes ?

Si certains éditeurs et constructeurs se montrent enthousiastes face aux promesses de l’IA, les joueurs ne le partagent pas. Ils sont même allés jusqu’à réclamer plus de transparence pour mieux faire leurs choix.

Jeux vidéo créés avec l’IA, une énorme discussion sur Steam

Insider Gaming a récemment relevé l’inquiétude de certains utilisateurs de Steam face à la prolifération de jeux développés avec l’IA générative.

Sur les forums officiels de la plateforme, un utilisateur nommé AyeforScotland a suggéré d’ajouter un filtre permettant d’exclure ces jeux des résultats de recherche.

« Je n’ai aucun intérêt à tester des démos de jeux utilisant l’IA générative. Il serait utile d’ajouter une option pour les filtrer, comme c’est déjà le cas pour le contenu adulte », a-t-il écrit en prévision du Steam Next Fest.

À l’heure actuelle, le sujet fait réagir ! Ainsi, le fil de discussion compte déjà 45 pages de réponses. De plus, de nombreux joueurs soutiennent cette initiative.

« Oui, s’il vous plaît ! Les jeux sont censés offrir une échappatoire à la surabondance d’IA que l’on voit partout sur Internet… Je ne veux pas en voir sur Steam aussi », s’exclame un utilisateur.

Il nous reste à voir donc si Valve prendra en compte ces demandes. Rappelons que Nintendo a déjà annoncé publiquement qu’elle n’aura jamais recours à cette pratique.

Et vous, êtes-vous pour ou contre les jeux vidéo créés avec l’IA ?

