EA publie le code source de ce jeu vidéo culte, les joueurs peuvent créer la suite !

Command & Conquer : NOD ou GDI ? Electronic Arts (EA), détenteur des droits de la saga, a récemment rendu public, sous licence GPL, le code source de plusieurs jeux de la série afin de simplifier le travail des moddeurs.

Généralement, les grands studios gardent jalousement leurs codes. Mais cette fois, EA fait confiance aux fans. Effectivement, même moi, je ne m’attendais pas à un tel geste de la part de cette entreprise. Mais oui, Electronic Arts (EA) a décidé de publier le code source de plusieurs jeux Command & Conquer.

Cette décision, longtemps espérée, ouvre enfin la porte à l’imagination des joueurs. Désormais, ils peuvent modifier, améliorer et même créer la suite de cette saga culte.

Ce n’est pas tout : EA a aussi intégré la prise en charge de Steam Workshop. Grâce à cette plateforme, il est plus simple que jamais de partager des cartes, des scénarios et des mods.

L’univers de Command & Conquer ne dépend plus uniquement des développeurs… A présent, la communauté a les clés en main !

Enfin, EA libère le code source de Command & Conquer

Désormais, les moddeurs ont accès au code source sous licence GPL, une révolution ! Ils peuvent l’explorer, l’adapter et surtout, le partager sans contrainte. C’est d’autant plus excitant que plusieurs titres emblématiques sont concernés : Tiberian Dawn, Red Alert, Renegade, Generals et Zero Hour.

Par ailleurs, EA a mis à jour de nombreux outils de création. L’éditeur de missions et le créateur de cartes sont plus performants et intuitifs.

Grâce à ces améliorations, les joueurs peuvent facilement publier leurs créations sur Steam Workshop. Ainsi, de nouvelles expériences de jeu verront bientôt le jour.

Ce n’est qu’en offrant les bons outils que l’innovation peut réellement exploser. C’est pourquoi EA propose aussi un pack spécial : C&C Modding Support.

En plus, ce dernier contient des fichiers essentiels comme des scripts, des shaders et des fichiers XML. Tout est fait pour encourager la créativité des joueurs et repousser les limites du possible.

"Incoming transmission!" 📡



Classic Command and Conquer games are now open source—ready for modding, preservation, and innovation!



Read more: https://t.co/f7lMwE8u5T

Dive into the code: https://t.co/O6smxWUw1i pic.twitter.com/4qgm7xCdQD — GitHub (@github) February 28, 2025

« C’est un projet né de la passion des fans »

Je vous rappelle que cela fait 15 ans que la communauté réclame cette ouverture ! Grâce à Luke « CCHyper » Feenan, un moddeur passionné, ce projet a enfin vu le jour.

Ce moddeur, aussi administrateur de CnCNet, a longtemps œuvré pour l’évolution de la franchise. Il avait déjà participé au développement de la Command & Conquer Remastered Collection, sortie en 2020.

C’est lui qui a travaillé avec EA pour restaurer le code source. Et ce, afin que chaque joueur puisse exprimer sa créativité ! Par la suite, il espère que cette ouverture inspirera d’autres éditeurs…

Mais ce n’est pas tout ! EA a également dévoilé des vidéos rares des premiers développements de C&C Renegade et C&C Generals. Attention, ces archives sont un véritable trésor pour les fans !

Selon vous, EA a-t-il pris la meilleure initiative pour sa communauté ? Auriez-vous préféré une autre approche ? Dites-nous ce que vous en pensez !

