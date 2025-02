Les jeux vidéo les plus longs de tous les temps (si vous vous ennuyez vraiment)

Vous cherchez un jeu qui vous tiendra en haleine pendant des dizaines, voire des centaines d’heures ? Vous êtes au bon endroit ! Découvrez ici les jeux vidéo les plus longs de tous les temps ici !

Les jeux vidéo existent sous toutes les formes et les durées, et un jeu long ne sont pas forcément meilleurs qu’un titre plus court et intense. Toutefois, avec l’évolution du matériel et des générations de consoles, certains développeurs ont décidé de voir jusqu’où ils pourront aller en matière de durée de jeu. Si les MMO, les jeux en direct ou les mondes ouverts n’ont techniquement pas de fin, nous nous concentrons ici sur les jeux qui peuvent être terminés, mais qui exigent un investissement colossal en temps. Nous avons établi notre sélection en nous basant sur le nombre d’heures nécessaires pour compléter l’histoire principale. Notons que cette liste n’inclut pas les jeux en perpétuelle évolution comme les MMORPG.

Vivez une aventure sans fin dans My Time at Sandrock

Parmi les jeux de simulation de vie relaxants, la franchise My Time s’impose comme une référence, et My Time at Sandrock en est l’épisode le plus ambitieux à ce jour.

Il s’agit d’un jeu d’une durée moyenne de 82 heures, qui vous place dans la peau d’un nouveau venu à Sandrock, connu sous le nom de Builder. Mais en quoi consiste réellement votre mission ? Restaurer votre terrain, construire de nouveaux bâtiments et améliorer la ville tout en répondant aux besoins de ses habitants.

Divisé en plusieurs actes, le jeu semble raisonnable… jusqu’à ce que vous découvrez qu’il comporte pas moins de 224 quêtes principales ! Et ce n’est que le début : entre les quêtes secondaires, les romances et le contenu optionnel, atteindre la complétion totale vous demandera environ 155 heures.

Apprêtez-vous à vivre une vie entière à cultiver dans Harvest Moon

Harvest Moon : Retour à la nature a été le pionnier des jeux JRPG avec des simulations agricoles. Par ailleurs, il entre aussi dans la liste des jeux les plus longs. Ce jeu dure en moyenne 80 heures !

D’ailleurs en jouant, il vous faudra presque autant de temps pour cultiver un vrai potager que pour mener votre ferme virtuelle au succès ! Le jeu suit un cycle journalier, et l’aventure atteint son terme après trois ans en jeu.

Il est toujours possible de gérer votre exploitation après cette échéance, mais pour les perfectionnistes visant le 100 %, il faudra compter au moins 200 heures.

Mettez votre endurance à l’épreuve avec le JRPG Dragon Quest VII

Dragon Quest VII : Fragments of the Forgotten Past détient aussi le record de la plus longue aventure de la saga.

Devinez quoi ? Son histoire principale dure environ 78 heures, mais elle peut varier selon la plateforme sur laquelle vous jouez. Le jeu suit un jeune héros qui découvre d’anciens artefacts sur son île natale, déclenchant un voyage à travers le temps et l’espace.

Pour les plus ambitieux, atteindre le 100 % peut facilement dépasser les 300 heures ! Sachez que le défi est énorme, mais c’est surtout la maîtrise des différentes classes qui allongent la durée de jeu.

La liste des jeux les plus longs est encore nombreuse ! Ainsi, vous pouvez y consacrer votre temps pour jouer ! Je dois avouer que je ne suis pas réellement fan de ce genre de jeux ! Et vous, qu’en pensez-vous ? Quel est le jeu le plus long auquel vous avez joué ?

