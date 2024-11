La capitalisation de Nvidia dépasse celle d’Apple : un séisme boursier

Nvidia a officiellement surpassé Apple pour devenir l’entreprise la plus valorisée au monde. L’explosion technologique de l’intelligence artificielle (IA) a été un facteur majeur de ce bouleversement.

La capitalisation boursière de Nvidia s’élève à 3,43 billions de dollars. L’action Nvidia a triplé depuis le début de l’année 2024. Cela illustre un changement de paradigme dans le secteur de la technologie.

L’année 2023 a marqué un tournant crucial pour Nvidia, leader des unités de traitement graphique (GPU). Ces GPU sont essentiels pour alimenter les opérations liées à l’IA. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a doublé pendant cinq trimestres consécutifs. Cette progression impressionnante a changé le visage du marché. Nvidia a rejoint le club exclusif des entreprises ayant atteint une capitalisation de 3 000 milliards de dollars, aux côtés d’Apple et Microsoft.

Apple en difficulté

Apple a été le premier à franchir les caps historiques de 1 000 et 2 000 milliards de dollars. Cependant, l’entreprise est en retard dans la course à l’intelligence artificielle. Apple Intelligence, une fonctionnalité axée sur la confidentialité et l’utilité, peine à convaincre. Le manque de puces nécessaires à l’innovation IA a également freiné ses ambitions. Bien que ses actions aient augmenté de plus de 20 % cette année, Apple reste sous pression pour rattraper Nvidia.

Microsoft, troisième plus grande entreprise au monde, joue un rôle clé dans l’essor de Nvidia. Avec une capitalisation de 3,1 billions de dollars, Microsoft est un client majeur. Ses investissements dans l’IA s’appuient lourdement sur les GPU Nvidia. ChatGPT d’OpenAI, un exemple frappant de la puissance de ces technologies, est rendu possible par cette collaboration. Cela souligne l’importance croissante de Nvidia dans l’écosystème mondial de l’IA.

Le succès de Nvidia ne se limite pas à sa domination boursière. L’entreprise a récemment éliminé Intel du Dow Jones Industrial Average, un mouvement historique qui redéfinit la représentation du secteur des semi-conducteurs. Nvidia rejoindra l’indice Dow Jones vendredi, une reconnaissance qui témoigne de son influence croissante. S&P Dow Jones Indices a souligné la nécessité de mieux refléter le secteur moderne de la technologie.

Le couronnement de Nvidia comme entreprise la plus valorisée souligne l’ère actuelle de l’intelligence artificielle. Avec des entreprises majeures investissant massivement dans les GPU et l’IA, l’écosystème technologique mondial change rapidement. Les prochains mois s’annoncent décisifs pour Apple, Microsoft et Nvidia. Le monde assiste à une compétition technologique sans précédent où la puissance de l’IA redéfinit les règles du jeu.

