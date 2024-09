OpenAI, Nvidia et Joe Biden réunis pour déterminer le futur de l’IA

Face-à-face : les géants de la technologie et les décideurs politiques se sont réunis à la Maison-Blanche. Le sujet mis sur la table : le futur de l’IA.

Sam Altman d’OpenAI et Jensen Huang de Nvidia ont partagé leurs visions sur le futur de l’IA avec les responsables de l’administration Biden. L’objectif ? C’était de trouver des solutions pour répondre aux besoins en matière d’infrastructures. Ces derniers sont essentiels pour le développement et la mise en œuvre de technologies d’IA avancées.

Une réunion décisive pour le futur de l’IA

Le jeudi 12 septembre, la Maison-Blanche a accueilli une réunion pour discuter des centres de données aux États-Unis. Ces derniers deviennent de plus en plus importants afin de soutenir la croissance rapide de l’IA.

Parmi les participants figuraient Dario Amodei, PDG d’Anthropic, Ruth Porat, présidente de Google, Matt Garman, responsable du cloud chez Amazon, et Brad Smith, président de Microsoft. Le gouvernement était également bien représenté avec la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, et la secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm.

Lors de cette réunion, la Maison-Blanche a annoncé la création d’un groupe de travail interinstitutions. Celui-ci sera ainsi dédié à l’expansion et à la modernisation de ces centres de données aux États-Unis. Cette initiative vise à accélérer le processus d’obtention des permis nécessaires pour de nouvelles installations.

Les centres de données ont besoin de grands investissements non seulement pour leur construction, mais aussi pour garantir une fourniture énergétique stable et propre. Par ailleurs, le ministère de l’Énergie a affirmé qu’il orienterait les propriétaires et exploitants vers des ressources comme les prêts et les crédits d’impôt afin de les aider à adopter des sources d’énergie renouvelables.

Quels sont les impacts de ses investissements ?

OpenAI, un des géants du secteur technologique, prévoit donc d’investir des dizaines de milliards de dollars. Tout cela pour ce projet d’infrastructure nationale d’IA aux États-Unis.

La société a récemment dévoilé son nouveau modèle d’IA « Strawberry » qui est capable d’accomplir des tâches de raisonnement humain. Ces avancées soulignent donc l’intensité de la concurrence dans le domaine. C’est pourquoi il est important de renforcer les infrastructures nationales.

OpenAI a assuré que ces investissements créeraient environ 40 000 emplois. Toutefois, l’entreprise a mis en garde contre les ambitions concurrentes de la Chine. Cette dernière cherche à dominer le marché de l’IA d’ici la fin de la décennie.

Mais cette expansion des centres de données aux États-Unis s’inscrit dans une tendance un peu plus large. Des programmes comme le Chips and Science Act et l’Inflation Reduction Act soutiennent ce projet. Ces initiatives, lancées en 2022 sous la présidence de Joe Biden, comptent stimuler la fabrication de semi-conducteurs et le développement de l’énergie propre.

Le ministère de l’Énergie estime que la demande d’électricité augmentera de 15 à 20 % au cours de la prochaine décennie. Avec les centres de données qui consomment jusqu’à 9 % de la production d’électricité américaine d’ici 2030.

Les énergies renouvelables, comme l’éolien et le solaire, et même le stockage des batteries, sont envisagés pour répondre à la demande croissante. Et bien sûr, tout en maintenant les coûts à un niveau compétitif.

