« L’IA prendra une forme humaine » : l’annonce fracassante du vice-président de NVidia

Le vice-président de Nvidia, Rev Lebaredian, a affirmé que des robots humanoïdes alimentés par l’IA pourraient bientôt vivre et travailler à nos côtés.

Lors du Congrès mondial sur l’innovation et la technologie 2024 en Arménie, Lebaredian a expliqué que ces machines deviendront accessibles à tous, comme l’ont été les voitures électriques.

Lebaredian a souligné que les robots doivent imiter l’apparence et le comportement humains pour s’intégrer parfaitement. Les espaces comme les usines, bureaux, hôpitaux ou entrepôts sont conçus pour l’activité humaine. Plutôt que de modifier ces environnements, il préconise d’adapter les robots à cette infrastructure. Bien que certains robots puissent bénéficier de roues au lieu de jambes, le mouvement humanoïde reste clé pour accomplir des tâches complexes.

Les progrès en IA ont accéléré le développement de robots capables de marcher, d’équilibrer et de s’adapter. Lebaredian estime que cette combinaison de robotique et d’IA ouvre la voie à des solutions polyvalentes. La plateforme Omniverse de Nvidia permet déjà d’entraîner ces robots dans des simulations ultra-réalistes avant leur déploiement. Une fois dans le monde réel, ils continuent d’apprendre en interagissant avec leur environnement.

Lebaredian prédit que les coûts de développement des robots IA humanoïdes vont rapidement diminuer. Il compare cette tendance à celle des smartphones, devenus abordables en peu de temps. Selon lui, ces robots deviendront bientôt aussi répandus que les téléphones portables. Ce qui va faciliter leur intégration dans nos vies quotidiennes. Cette vision pourrait se concrétiser d’ici quelques années seulement.

Un impact majeur sur la société

Ces robots auront des implications significatives pour de nombreux secteurs. Ils pourraient assister les chirurgiens dans des interventions complexes ou pallier le manque de main-d’œuvre dans la logistique. L’automatisation qu’ils apportent aiderait les entreprises à maintenir leur compétitivité. Depuis le succès de ChatGPT, les entreprises investissent massivement dans l’IA en espérant optimiser leur productivité. De ce fait, Lebaredian anticipe un enthousiasme similaire pour les robots humanoïdes.

Les robots humanoïdes assistés par IA représentent la prochaine vague d’innovation dans notre société. En réduisant leurs coûts, Nvidia espère démocratiser leur adoption dans diverses industries et foyers.

En tant que rédacteur et créateur de contenu, je constate déjà les avantages indéniables des IA dans mon travail. Par conséquent, je redouble d’efforts pour ne pas être dépassé par ces avancées. Et maintenant que l’IA s’apprête à se matérialiser prochainement, qui sait de quelle crise nous devrons faire face, comme les pertes d’emplois et la transformation profonde des métiers ? Je me demande si ces robots humanoïdes, en prenant place dans nos vies, simplifieront vraiment notre quotidien ou s’ils créeront de nouveaux défis inattendus.



