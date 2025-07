Le bouclier ultime de vie privée ? Ce navigateur iPhone donne une IP par onglet

Surfer incognito sur iPhone sans VPN, sans IA fouineuse ni cookie traqueur ; c’est désormais possible grâce à un navigateur qui ne plaisante pas avec la confidentialité. Chaque onglet devient une identité à part entière, comme si votre session web portait une cape d’invisibilité digitale.

Sur iOS, la majorité des navigateurs reposent sur WebKit, la même base que Safari. Les options pour une vraie protection de la vie privée restent donc limitées. Mais un duo de chercheurs canadiens a décidé de bousculer les règles avec Psylo, un navigateur pensé pour brouiller les pistes à un niveau quasi chirurgical.

Psylo n’est pas un énième navigateur axé sur la vie privée qui bloque juste quelques cookies ici et là. Avec ce nouveau venu sur iOS et iPadOS, créé par les chercheurs canadiens Talal Haj Bakry et Tommy Mysk, va beaucoup plus loin. Chaque onglet que vous ouvrez fonctionne ainsi dans son propre silo. Cookies séparés, stockage isolé et surtout, une adresse IP différente attribuée à chacun.

Psylo est déjà téléchargeable sur l’App Store, avec une version d’essai gratuite de 7 jours. Ensuite, il faudra compter 9,99 $/mois (ou un abonnement annuel).

Je l’avoue, surfer aujourd’hui, c’est comme marcher avec une balise GPS dans le dos. Même sans cookies, votre appareil trahit qui vous êtes grâce à votre empreinte digitale. Ainsi, Psylo répond en adaptant ces paramètres selon le proxy choisi pour chaque silo. Le fuseau horaire et langue changent, comme si vous étiez réellement au Canada, en Allemagne ou au Brésil.

Psylo is the only #iOS browser that lets you open App Store links right in the browser. For the first time you can explore apps on your iPhone anonymously without letting Apple collect exhaustive analytics about every click you make in the App Store app.#privacy #privacyMatters pic.twitter.com/RXYR02a4rt