Les hackers s’attaquent aux Emojis ! Méfiez-vous des sourires…

Les emojis, ces petites icônes qui égayent nos messages, pourraient bien cacher plus qu’un simple sourire. Un chercheur en sécurité a découvert une méthode pour y dissimuler des informations invisibles, en exploitant une faille méconnue d’Unicode.

Textos, réseaux sociaux, e-mails… les emojis sont partout ! Mais ce que vous ignorez, c’est qu’ils peuvent servir de cachette discrète pour des données invisibles. Paul Butler, un expert en cybersécurité, a révélé comment il a réussi à encoder des messages cachés dans ces icônes grâce aux sélecteurs de variation d’Unicode.

Mais ouf, il ne s’agit pas d’une porte ouverte aux virus ou aux ransomwares. Toutefois, cette astuce pourrait contourner la modération des plateformes ou permettre de suivre des documents copiés en ligne.

Les emojis ne sont plus aussi innocents qu’ils en ont l’air. Un chercheur en sécurité, Paul Butler, a découvert un moyen d’y cacher des messages invisibles grâce à une faille d’Unicode. Un simple émoticône pourrait donc dissimuler des informations secrètes.

Alors, comment ça marche ? Unicode, le langage universel des caractères numériques, possède des sélecteurs de variation (U+FE00 à U+E01EF). Normalement, ces petites choses servent juste à ajuster l’apparence d’un texte.

Mais Paul Butler a trouvé le moyen de les enchaîner pour stocker discrètement des données dans un emoji… sans qu’il ait l’air différent !

