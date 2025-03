L’IA réservée aux riches ? OpenAI va lancer des agents surpuissants à 20 000$ par mois

Si vous pensez que l’abonnement ChatGPT Pro à 200 dollars est trop cher, vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Selon The Information, OpenAI prévoit un nouvel abonnement à 20 000 dollars par mois !

Pour ce prix, les clients pourront profiter des services d’un agent IA spécialisé et adapté à leurs besoins spécifiques.

Plusieurs agents différents vont être lancés pour répondre à divers besoins. Par exemple, l’un d’eux sera capable de trier et classer les leads de vente. Un autre sera conçu sur mesure pour l’ingénierie logicielle.

Les prix varieront selon la spécialité. Un agent « travailleur intellectuel à revenu élevé » sera tarifé à 2000 dollars par mois. Un agent de développement logiciel coûtera 10 000 dollars par mois.

L’agent le plus cher, tarifé à 20 000 dollars par mois, sera capable de soutenir les recherches scientifiques de niveau doctorat.

Le coût de cet abonnement peut sembler exorbitant, mais l’investissement pourrait se révéler rentable. Ces agents seront conçus pour effectuer des tâches complexes, équivalentes à un travail de niveau doctorat, nécessitant une expertise approfondie et une capacité d’analyse sophistiquée.

De plus, leur fonctionnement impliquerait une utilisation intensive de ressources de calcul engendrant des coûts opérationnels élevés pour OpenAI.

Avec un tel abonnement premium, on peut s’attendre à des services personnalisés, un support dédié et des garanties de performance. Au bout du compte, l’outil pourrait coûter moins cher que de payer plusieurs employés humains.

Néanmoins, de nombreuses personnes restent sceptiques. Sur The Verge, un lecteur commente cette actualité en estimant que cette « recherche de niveau PhD » consistera à « exécuter le LLM 49 fois, à gaspiller 100 litres d’eau et à se tromper »…

The prices for OpenAI's upcoming agents have been leaked. They range from $2000-20,000 per month.

A corporation will only pay these prices if it receives a corresponding value from the agents. And I trust OpenAI to deliver.

In any case, these costs indicate that the upcoming… pic.twitter.com/HYP338Pddm

— Chubby♨️ (@kimmonismus) March 5, 2025