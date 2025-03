Majorana 1 de Microsoft : la puce qui promet des ordinateurs quantiques ultra-puissants

Microsoft dévoile Majorana 1, la première puce quantique qui repose sur une architecture topologique, une innovation qui pourrait bouleverser l’informatique quantique. Grâce à cette percée technologique, les ordinateurs quantiques pourraient atteindre une échelle d’un million de qubits. Ils ouvrent ainsi la voie à des calculs et des résolutions de problèmes encore impossibles avec les machines classiques.

Une nouvelle génération de qubits pour une stabilité accrue

L’élément central de cette innovation repose sur le topoconducteur, un matériau révolutionnaire pour observer et contrôler les particules de Majorana. Ces dernières rendent possibles des qubits plus stables et plus fiables. Cela réduit ainsi les erreurs qui affectent généralement les systèmes quantiques existants. Contrairement aux qubits traditionnels, fragiles et soumis aux perturbations extérieures, les qubits topologiques de Microsoft assurent une meilleure résistance aux interférences et une évolutivité bien plus grande.

L’équipe de recherche dirigée par Chetan Nayak a conçu un qubit capable d’intégrer huit qubits topologiques sur une seule puce. Cette avancée représente une étape clé dans la progression vers des systèmes quantiques de grande échelle. Grâce à la combinaison de cette architecture avec un contrôle numérique optimisé, Microsoft établit un chemin clair. Ce chemin mène au développement d’ordinateurs quantiques capables de fonctionner avec des milliards d’opérations précises et rapides.

Pour des applications concrètes et stratégiques

Avec l’augmentation exponentielle de la puissance de calcul qu’offriront ces machines, des avancées révolutionnaires deviennent envisageables dans plusieurs secteurs. L’informatique quantique pourrait transformer la chimie et l’environnement. Il aide, par exemple, à modéliser avec précision les réactions chimiques nécessaires à la décomposition des microplastiques en sous-produits non toxiques.

Dans le domaine des matériaux et de l’industrie, elle pourrait contribuer à la création de matériaux auto-réparateurs capables de limiter l’usure et les dégradations dans la construction et l’aéronautique. En santé et en agriculture, elle favoriserait une meilleure compréhension des enzymes et des catalyseurs biologiques. Cela optimise ainsi les traitements médicaux et les rendements agricoles.

Un projet soutenu par la DARPA pour accélérer l’industrialisation du quantique

Consciente du potentiel stratégique de cette innovation, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) a sélectionné Microsoft pour un programme d’évaluation qui vise à accélérer l’industrialisation des ordinateurs quantiques. Cette reconnaissance fait de l’entreprise un acteur clé du développement de l’informatique quantique appliquée. Grâce à des avancées technologiques sans précédent, elle est en mesure de transformer des industries entières. Avec Majorana 1, Microsoft fait un pas décisif vers l’ère du million de qubits. Il est en phase de créer des ordinateurs quantiques capables de réaliser des calculs que les supercalculateurs actuels ne pourraient jamais accomplir.

