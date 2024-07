Meta veut remplacer les influenceurs Instagram par des IA, et c’est peut-être mieux

Meta vient de révéler de nouvelles fonctionnalités qui vont révolutionner la création de contenu. Désormais, les utilisateurs ainsi que les créateurs de contenu pourront développer des bots pouvant réaliser différentes tâches comme composer des recettes de cuisine ou répondre aux messages privés.

La maison mère d'Instagram, Meta, a lancé ce lundi 29 juillet AI Studio aux États-Unis. Cette nouvelle fonctionnalité va permettre aux utilisateurs de développer des versions personnalisées d'intelligence artificielle d'eux-mêmes. Après une phase de test concluante, l'outil sera déployé à travers le monde.

Les influenceurs vont pouvoir créer leur clone généré par une IA sur Instagram

Cette nouvelle option sur la plateforme Instagram, en phase test, permet aux utilisateurs de générer des IA avec des versions d'eux-mêmes. Cet outil remplacera à la place des utilisateurs à réaliser diverses tâches sur l'application.

Actuellement, cette nouvelle option baptisée AI Studio fait l'objet d'un test aux États-Unis. Toutefois, elle pourra s'élargir dans plusieurs pays du monde après ces essais. En effet, Meta pense que cette IA pourrait être bien utile dans différents contextes. Les utilisateurs pourront ainsi être conquis ! Ils en raffolent certainement de cette fonctionnalité révolutionnaire.

Personnalisez vos IA avec Google AI Studio : Découvrez l'affinage ! – https://t.co/2213ohUOzP April 16, 2024

Les influenceurs pourront créer des avatars qui auront pour mission principale de répondre aux questions des abonnés. Ils peuvent également partager des liens vers des produits que les influenceurs ont publiés, ou encore des sites web ou des vidéos.

Cet outil se révèle être comme une sorte de système qui se présente comme une extension des utilisateurs. Le but étant de garantir une meilleure interaction avec les abonnés.

AI Studio, un outil essentiel aux utilisateurs lambda

En outre, ce dispositif permet à ce groupe de personnes de développer leurs avatars. Notons toutefois qu'ils ne sont pas comme les influenceurs qui s'adressent à des millions de personnes.

Dans ce cas, ils pourront s'en servir pour les assister à rédiger des légendes pour des posts Instagram ou encore pour donner des conseils culinaires.

Lancement d'un nouvel outil sur Instagram ➡️ AI Studio ✨

🤖 Les utilisateurs peuvent créer des chatbots basés sur leurs intérêts

🧑‍🎨 Les influenceurs peuvent créer des chatbots IA d'eux-mêmes

🇺🇸 AI Studio est déployé aux USA dans un premier temps

https://t.co/LMhiT4SRxR pic.twitter.com/pntp1fv9IM — BDM (@BlogModerateur) July 30, 2024

Pour créer ces avatars, ils peuvent choisir entre deux options. La première consiste à passer par l'application Instagram directement. Sinon, ils peuvent toujours y accéder via le site web d'AI Studio.

Comme il s'agit d'un dispositif initié par Meta, il est également possible de se servir de ces IA avec Messenger ou encore WhatsApp.

Meta est-il en train de s'affirmer dans le domaine des Chatbots IA ?

Meta n'est pas la seule entreprise à proposer la création de personnages IA. Rappelons que d'autres plateformes comme ChatGPT et Character.ai proposent également les mêmes services. Toutefois, Meta propose certains avantages comme l'intégration de AI Studio dans ses applications phares.

Notons que Messenger, WhatsApp et Instagram atteignent des millions d'utilisateurs tous les jours. Cela donne à Meta une portée sans égale pour rendre célèbres ses chatbots IA.

Grâce à AI studio, ce géant de la technologie pourra changer les chatbots en compagnons quotidiens pour les internautes. Désormais, les utilisateurs pourront imaginer un monde où les interactions sur les réseaux sociaux sont assistées par des assistants virtuels. D'autant plus que cela rendrait les échanges encore plus dynamiques et fluides.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.