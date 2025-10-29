Nexos.ai récolte 30 M€ pour contrer le ‘Shadow AI’ et sécuriser l’usage de l’intelligence artificielle en entreprise

Nexos.ai vient de lever 30 millions d’euros pour redéfinir la manière dont les entreprises adoptent l’intelligence artificielle. Une plateforme unique, sécurisée, qui unifie plus de 200 modèles d’IA sous un même toit sans fuite, sans chaos et sans perte de contrôle.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Ce matin, la nouvelle a secoué le petit monde des licornes en Europe. En effet, NordSecurity, la maison mère de NordVPN, officialise la levée pour son dernier-né : nexos.ai. En coulisses, les signaux étaient là depuis des mois. Les discussions avec Evantic Capital (ex-Sequoia) et Index Ventures avaient attisé les spéculations. Toutefois personne n’imaginait une entrée aussi frontale sur le terrain de l’intelligence artificielle d’entreprise.

Ce que propose nexos.ai dépasse la simple intégration de modèles. C’est une infrastructure centralisée où chaque service, chaque équipe, chaque requête est sous contrôle. Les directions métier peuvent désormais exploiter n’importe quel modèle — GPT, Claude, Gemini ou modèles internes — pendant que les responsables IT gardent la main sur la gouvernance, la sécurité et les coûts.

Derrière cette infrastructure se cache une réponse directe au phénomène de “Shadow AI”. En réalité, l’ambition est limpide : transformer l’IA d’un risque potentiel en un atout gouverné. Là où les entreprises craignent la fuite de données ou la prolifération incontrôlée d’outils, nexos.ai installe une discipline nouvelle. Celle d’une IA maîtrisée, traçable, mesurée.

Nexos.ai : la levée qui secoue l’IA d’entreprise

À peine l’annonce faite, l’excitation se propage : les investisseurs parlent déjà d’une infrastructure de confiance” pour un secteur hors contrôle. NordSecurity, fort de son expérience dans la cybersécurité, impose la même rigueur sur l’IA : sécurité d’abord, performance ensuite.

La levée est co-dirigée par Evantic Capital, fonds de Matt Miller, et Index Ventures. Et ceci, avec la participation de Creandum, Dig Ventures et plusieurs business angels de renom. On cite notamment, Olivier Pomel (Datadog), Sebastian Siemiatkowski (Klarna), Ilkka Paananen (Supercell) et Avishai Abrahami (Wix.com). Ces investisseurs apportent non seulement du capital mais aussi un réseau mondial et une expertise stratégique.

Au cœur du dispositif, deux briques :

D’un côté, AI Workspace , l’espace de travail pour les équipes qui veulent collaborer avec différents modèles sans sortir du périmètre sécurisé de l’entreprise.

, l’espace de travail pour les équipes qui veulent collaborer avec différents modèles sans sortir du périmètre sécurisé de l’entreprise. De l’autre, AI Gateway, le pilier des développeurs, une passerelle plug-and-play qui orchestre les modèles, gère les accès, surveille les performances et maintient la conformité.

Dans un marché saturé d’outils IA générative “grand public”, nexos.ai impose le contrôle. Les entreprises ne confient plus leurs données à des boîtes noires : elles les gouvernent, les observent, les sécurisent. La fin de l’improvisation est là.

Les entreprises ne confient plus leurs données à des boîtes noires : elles les hébergent, les gouvernent et les observent. nexos.ai signe la fin de l’improvisation. C’est le signal que les directions IT attendaient : une IA qui obéit, enfin.

Une IA maîtrisée, transparente et prête à changer les règles

Sous le capot, la force de nexos.ai tient dans un mot : maîtrise. Là où la plupart des entreprises jonglent entre des API dispersées et des politiques floues, la plateforme de NordSecurity réconcilie innovation et conformité.

Le AI Workspace offre un environnement collaboratif où les employés peuvent travailler avec plusieurs modèles à la fois, comparer les réponses, manipuler du texte, des images ou des PDF — sans jamais sortir du cadre sécurisé.

Chaque action est visible, chaque donnée reste traçable.

Côté technique, le AI Gateway agit comme un chef d’orchestre invisible. Les développeurs y connectent leurs modèles via une API unique, avec orchestration intégrée, logique de fallback, support RAG et monitoring complet. Résultat : plus de performance, moins de risques, et une adoption plus fluide de l’IA dans l’entreprise.

Les bénéfices sont clairs :

Centralisation des outils IA

Réduction des coûts grâce au caching intelligent et à l’optimisation des workflows

Conformité automatique

Mais les défis restent bien réels : discipline, adoption et contrôle interne.Car nexos.ai ne vend pas seulement un outil, il vend une véritable philosophie de maîtrise de l’IA. Dans un monde où la vitesse prime, nexos.ai replace la sécurité au centre de l’innovation. Et ce retour à la raison ressemble étrangement à une révolution.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.