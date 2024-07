Paris repeinte en violet avant les JO ? Les touristes terrifiés par une IA

Les rues de Paris repeintes en violet avant les Jeux olympiques ont choqué le monde. Des images générées par une intelligence artificielle (IA) ont créé un buzz incroyable sur les réseaux sociaux. Les touristes, confus et intrigués, ont été confrontés à ces vues surprenantes.

Alors que Paris s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques, une rumeur a circulé : la ville aurait été peinte en violet. Or, cette nouvelle extraordinaire venait d'images créées par une intelligence artificielle (IA), qui ont rapidement capté l'attention mondiale.

Grâce à l'intelligence artificielle, Paris s'est soudainement parée de violet et a fait le buzz sur le web. Publiées pour la première fois sur Xiaohongshu, une plateforme chinoise qui aime bien épicer les choses, ces images ont capturé l'imaginaire collectif.

Un artiste numérique, caché derrière le pseudonyme « Muse_note », a utilisé des algorithmes super sophistiqués pour transformer ses rêves artistiques en réalité virtuelle. Le processus ? Il repose sur des réseaux de neurones profonds, les fameux GANs (Generative Adversarial Networks) qui permettent de créer des images qui semblent réalistes ou artistiques selon la demande.

Les images représentant Paris en violet, avec la Tour Eiffel en arrière-plan, ont été partagées des centaines de fois. Elles ont été vues par des milliers de personnes, déclenchant un torrent d'admiration. Et un soupçon de scepticisme, parce qu'après tout, qui n'a jamais douté devant un Paris violet ?

« C'est Paris. L'atmosphère de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques a rempli la ville ! », clamait une publication très partagée du 26 juin 2024. Et oui, rien de tel qu'une petite touche olympique pour rendre la ville encore plus magique !

Partagée plus de 1 300 fois, cette publication a attisé la curiosité. Le petit détail qui tue ? Le filigrane sur les images indiquait leur origine de Xiaohongshu, ajoutant une couche de mystère et laissant les internautes se demander : « Mais alors, c'est vrai ou c'est du faux ? »

« Des teintes d'IA trop belles pour être vraies »

Ces images étaient en réalité des créations de l'IA. La légende accompagnant les images indiquait clairement : « Créé avec l'IA ». Cette révélation a été confirmée par une recherche sur Xiaohongshu, qui a retrouvé l'article original de Muse_note daté du 27 juin 2024.

L'AFP a dû intervenir pour démystifier ces images. D'ailleurs, cela rappelait des incidents précédents où des images générées par l'IA avaient été prises pour des photographies réelles.

Par exemple, qui se souvient du fameux McDonald's fictif à l'intérieur des pyramides d'Égypte ? Les images de Paris montraient les rives de la Seine et une piste d'athlétisme près de la Tour Eiffel, toutes deux peintes dans des nuances de violet. Ces teintes étaient destinées aux zones de compétition et techniques des JO.

Alain Blondel, un ancien décathlonien et responsable des épreuves d'athlétisme aux JO de Paris, a expliqué l'importance des deux nuances de violet choisies. Selon lui, elles offriraient un contraste maximal pour la télévision. Par conséquent, cela permettrait de mieux mettre en valeur les performances des athlètes.

Malgré ces détails impressionnants, certaines incohérences visuelles ont été remarquées dans les images. On note des lignes inégales qui attirent l'attention. En plus, les proportions erronées des bâtiments ont trahi leur nature artificielle. On ne peut pas toujours tromper tout le monde, n'est-ce pas ?

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.