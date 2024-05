JO 2024 : Intel améliorera les jeux avec l’IA

L'IA sera le centre des attentions lors des JO 2024, et Intel sera l'acteur principal de cette avancée. L'entreprise américaine utilisera ses puces performantes, ainsi que plusieurs appareils high-tech pour améliorer l'immersion des spectateurs. C'est une première dans l'histoire de cet événement sportif tant attendu.

Vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024. Cette période marquera le plus grand évènement sportif de cette année. Plus de 15 000 athlètes s'affronteront dans les stades et les gymnases parisiens à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais l'immersion ne sera pas au rendez-vous, sans innovations technologiques. Intel va assurer cette fonction durant les JO 2024.

Intel mettra l'IA à l'honneur lors des JO 2024

« Les jeux Olympiques et Paralympiques sont la plus grande scène au monde pour les meilleurs athlètes qui repoussent les limites du possible et accomplissent des exploits que nous n'aurons jamais imaginés. (…) Cet été, Intel accélérera sa mission d'apporter l'IA partout en utilisant les solutions Intel à Paris 2024, en montrant le puissant potentiel de l'IA pour créer des expériences immersives et interactives aux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 pour des millions de personnes à travers le monde. »

Cette déclaration de Sarah Vickers, responsable du programme des Jeux Olympiques et Paralympiques d'Intel annonce déjà l'engagement de l'entreprise. Cet évènement sportif bénéficiera alors d'un accompagnement high-tech pour le bien des spectateurs. Les processeurs, les techniques de diffusion, et l'IA seront au rendez-vous. Intel utilisera les grands moyens pour briller aux yeux du monde. Comme quoi, la qualification de « Official Worlwide AI Partner of the Olympic and Paralympic Games Paris 2024 » n'est pas anodine.

L'objectif d'Intel est simple : offrir une nouvelle expérience aux spectateurs. Pour y arriver, l'entreprise s'engagera sur trois points précis :

Diffusion en direct, avec des images en 8K

Accessibilité pour tous les spectateurs dans les installations sportives

Technologie pour mesurer le potentiel sportif

Regardez les JO de Paris 2024 sous un autre angle avec Intel. C'est l'événement phare, à ne pas rater de l'année.

Dans la peau d'un athlète, est-ce possible ?

Devenir un athlète célèbre a toujours été un rêve. Cette opportunité ouvre des portes, et permet surtout de défendre les couleurs de son pays. Malheureusement, peu de personnes arrivent à atteindre cet objectif. Intel va alors résoudre ce petit inconvénient.

L'entreprise ne va pas vous former pour être un athlète professionnel, loin de là. Par contre, elle va développer des technologies avancées pour vous faire voyager sur les pistes des JO. Le concept est assez simple. Intel va utiliser les accélérateurs Gaudi, boostés par les processeurs Xeon. Ces outils seront optimisés par l'Intel OpenVino, et l'AI Platform.

Ces appareils high-tech vont alors analyser le profil du spectateur. L'algorithme décide ensuite du sport olympique qui correspond le mieux à l'intéressé.

Cependant, cette technologie n'est pas seulement réservée aux spectateurs. Les athlètes et les entraîneurs peuvent aussi l'utiliser pour mieux décortiquer leurs capacités. Comme quoi, l'innovation d'Intel pour les JO 2024 est destinée à tout le monde.

Today, Intel announces its plans for the Olympic and Paralympic Games #Paris2024



As the Official Worldwide AI Platform Partner of the Olympic Games, we are working together to implement AI technology solutions on the world's biggest stage.

Learn more: https://t.co/FDUjG4AXX9 pic.twitter.com/g3nRxNxaw8 — Intel (@intel) April 17, 2024

Des JO 2024 plus inclusifs avec Intel

Les technologies se focaliseront aussi sur les personnes malvoyantes. Ces profils profiteront d'une immersion totale dans les JO 2024 avec Intel. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise américaine va se reposer sur ses accélérateurs IA boostés par les processeurs Xeon.

Une application pour smartphone sera nécessaire pour assurer une navigation par l'intermédiaire d'une assistance vocale. Des modèles 3D du Team USA High Performance Center et du Comité international Paralympique seront les bases de données de cette innovation. Ainsi, les personnes en situation de handicap pourront aussi vivre cette expérience unique des JO.

Une technologie de streaming 8K bout à bout pour le plaisir des fans

La diffusion en direct a toujours été un incontournable durant les JO. En effet, des milliards de spectateurs à travers la planète pourront soutenir leur pays. C'est aussi une occasion pour les athlètes de s'adresser à leurs supporters lors des épreuves. Intel va encore améliorer cette diffusion en direct lors des JO 2024.

Plusieurs technologies seront utilisées par l'entreprise américaine. Comme toujours, les processeurs sont les bases d'une performance optimale. Intel va alors s'appuyer sur ses modèles Xeon Scalable. Ces derniers seront associés à l'AI Deep Learning Boost de l'entreprise. Cette intelligence artificielle va ensuite encadrer et compresser le signal produit par l'Olympic Broadcasting Services.

Les résultats sont exceptionnels. En effet, les spectateurs pourront avoir des images 8K, HDR +, à 60 FPS. Les ordinateurs basés sur les processeurs Intel bénéficient alors de ces résolutions, peu importe la localisation dans le monde entier.

More/Faster/Better Pixels. Ces mots résument parfaitement les intentions d'Intel avec sa technologie de diffusion 8 K. Le temps de latence sera aussi diminué avec cette approche.

Peut-on personnaliser la diffusion en direct avec Intel ?

La réponse à cette question est un grand oui. En effet, Intel a ajouté une autre technologie pour améliorer le visionnage des J0 2024. Le géant des processeurs va s'associer aux diffuseurs agréés pour satisfaire les fans. L'automatisation IA sera alors la clé de cette approche.

La plateforme Intel Geti va traiter les contenus en direct des JO. Elle va ensuite les regrouper en plusieurs disciplines, et les transmettre vers l'Olympic Broadcasting Services Highlights Generation. Il ne reste plus qu'à proposer les contenus aux spectateurs. Le tout se passe dans les millisecondes après la diffusion officielle.

Les spectateurs auront alors des programmes précis, sauf que ce sont les épreuves en temps réel. Fini les moments où on ne peut pas visionner ses athlètes favoris, car la diffusion n'est pas disponible à la télévision ou sur internet. Avec la technologie d'Intel, les fans pourront suivre le parcours de leurs athlètes.

C'est aussi une opportunité de vivre cette expérience unique, comme si on était dans les gradins à supporter son pays. L'immersion totale sera alors au rendez-vous lors des JO de Paris. Espérons qu'Intel ne s'arrêtera pas là et va se focaliser sur les évènements sportifs à venir.

Utiliser l'IA dans les JO : une première pour Intel

Le géant des processeurs n'en est pas à son premier coup lors de cet évènement sportif majeur. L'entreprise a déjà contribué à l'amélioration de ces jeux depuis des années. Souvenez-vous de ce spectacle de drones Intel Shooting Star lors des Jeux Olympiques d'Hiver PyeongChang de 2018. Cet instant magique a été le summum de la performance pour Intel. Mais la société ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. En 2020, elle a utilisé ses drones Intel Premium durant les Jeux Olympiques d'Hiver de Tokyo.

En 2022, Intel a exploité les atouts de la 5G, et la réalité virtuelle pour suivre l'exploit des athlètes en 2022. Ces technologies ont aussi été utilisées pour garantir les diffusions en direct des rencontres.

Cependant, l'utilisation de l'IA lors des prochains JO 2024 est une première expérience pour Intel. Mais à son habitude, l'entreprise va assurer le coup.

« Notre partenariat avec Intel nous a propulsés dans un domaine où les technologies émergentes alimentées par l'intelligence artificielle remodèlent le monde du sport pour les spectateurs, les athlètes, le personnel du CIO et les partenaires. (…). Grâce à ses solutions alimentées par l'IA, Intel nous a permis de déployer l'IA plus rapidement que jamais. Ensemble, à Paris 2024, notre collaboration créera une expérience olympique comme jamais auparavant, incarnant notre engagement commun à construire un monde meilleur grâce au sport » explique Ilario Corna, Directeur des technologies de l'information au Comité international Olympique.

Le Musée Olympique, une des plus grandes innovations d'Intel lors des JO 2024

Les performances de tous les athlètes ayant participé aux JO ont été immortalisées dans des vidéos. Ces héritages seront des sources d'inspiration pour les générations à venir. Mais est-ce possible de créer des collections olympiques plus réalistes pour améliorer l'immersion ? La réponse est un oui.

Intel va lancer La Musée Olympique à l'occasion des JO 2024. L'entreprise va se baser sur le clonage neuronal d'objets durant ce projet. Le concept est assez facile à comprendre : transformer les vidéos en contenus numériques 3D afin d'apporter une bonne dose de réalisme. Intel utilisera alors son laboratoire Emergent AI pour atteindre son objectif.

Le Musée Olympique ne sera pas qu'une simple salle de diffusion d'artéfacts en 3D, loin de là. C'est un véritable environnement interactif, où les visiteurs peuvent s'immerger dans les anciens JO. Ils auront un contrôle absolu sur ces contenus 3D. C'est aussi une occasion pour en apprendre davantage sur l'Histoire des JO.

Rendez-vous en juillet 2024

Les innovations technologiques d'Intel lors des JO 2024 ne sont pas les seules raisons de suivre cet évènement sportif. Il y aura encore quelques surprises. Ces prochains JO connaîtront huit nouvelles disciplines dans le programme “sport”. C'est une opportunité pour plusieurs athlètes de s'illustrer aux yeux du monde.

Actuellement, on sait aussi que le CIO a ajouté quatre sports. L'escalade, le Skateboard, le Surf, ainsi que le Breaking feront partie des disciplines olympiques.

Par ailleurs, cette édition 2024 s'inscrit dans l'histoire. En effet, les athlètes femmes seront représentés autant que les athlètes hommes.

