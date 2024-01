Comment créer des images photoréalistes avec l’IA MidJourney ?

Vous souhaitez utiliser l’IA MidJourney pour créer des images dignes d’une photo, mais ne savez pas par où commencer ? Découvrez les astuces permettant de générer des images photoréalistes en toute simplicité avec la version 5 ou 6 !

Tout le monde peut utiliser MidJourney. N’importe qui peut écrire un prompt, et laisser l’intelligence artificielle créer une image correspondant à la description.

En revanche, parvenir à créer une image réaliste est nettement plus difficile. C’est à cela qu’on reconnaît un utilisateur avancé d’un simple amateur.

Avec une bonne maîtrise des prompts et des différentes techniques de perfectionnement, MidJourney permet de créer des images ressemblant à s’y méprendre à de vraies photographies.

Les mots-clés et les descriptions

How to create hyper-realistic landscape shots in Midjourney



Prompt: breathtaking landscape shot, [LOCATION] –ar 3:2 –style raw



Here's the secret: Adding "breathtaking" and "–style raw" makes the landscape both stunning & photorealistic.



Give it a shot! pic.twitter.com/HZesEGCRyv — Chase Lean (@chaseleantj) August 11, 2023

La clé du photoréalisme est d’utiliser des mots-clés et des descripteurs spécifiques dans vos prompts. Par exemple, des termes comme « photographique » ou « photoréaliste » et « définition 8K » ou « Nikon » permettent de guider l’IA vers un style plus réaliste.

Veillez à décrire les éléments comme l’éclairage, la profondeur de champ, le focus, les ombres, les reflets ou les textures. Plus votre prompt est détaillé, plus le résultat sera réussi.

La structure du prompt

Structurer vos prompts est important, car cela permet dès le départ de mettre l’accent sur le réalisme. Ainsi, un exemple de prompt très simple peut être : « un portrait photoréaliste d’un vieil homme souriant, rides, haute définition ».

Toutefois, un prompt plus élaboré pourrait être : « un portrait rapproché extrêmement détaillé et photoréaliste d’un vieil homme avec un sourire chaleureux, amical, capturé en définition 8k avec un appareil photo Nikon. Accent mis sur les traits du visage, les rides sont clairement définies, un éclairage naturel brillant, des ombres et des reflets doux ».

Améliorer progressivement les images

La création d’images par MidJourney repose sur un processus itératif. Par conséquent, laisser l’IA effectuer de multiples cycles tout en lui fournissant un feedback à chaque itération est un moyen idéal d’améliorer le réalisme.

Commencez avec un simple prompt, et laissez MidJourney générer une première vague d’images. Choisissez celle qui vous semble le plus réaliste, puis entrez « rend ceci plus réaliste » en guise de prochain prompt.

Vous pouvez aussi fournir des notes sur des éléments spécifiques nécessitant des améliorations comme l’éclairage, la perspective, la profondeur de champ…

Chaque cycle peut permettre d’améliorer le réalisme. Ainsi, faire évoluer l’image à travers 5 à 10 itérations permet généralement d’améliorer largement le photoréalisme.

La magie du Upscaling

Après avoir amélioré l’image MidJourney autant de fois que nécessaire, si vous êtes satisfait du style général et du contenu, vous pouvez essayer un upscaling pour augmenter la définition.

Il existe des sites comme Let’s Enhance permettant d’upscale les images en multipliant la définition jusqu’à 4 fois en utilisant l’IA. Une définition accrue augmente généralement le photoréalisme.

Vous pouvez ensuite prendre cette image upscalée et la refaire passer par MidJourney avec un prompt comme « une version photoréaliste de ce portrait 8K » pour l’améliorer encore davantage.

Dernière étape : le post-traitement

En guise d’étape finale, vous pouvez utiliser un logiciel de retouche photo pour effectuer des ajustements sur l’image MidJourney afin d’apporter une touche finale de photoréalisme.

Des changements subtils à la balance de couleurs, le contraste, l’acuité, le bruit ou les gradients peut rendre l’image plus photographique.

Toutefois, évitez d’aller dans l’excès. Un traitement abusif peut avoir l’effet inverse, et rendre au contraire l’image moins réaliste.

En utilisant les prompts et techniques adéquats, MidJourney peut vous permettre de produire des images photoréalistes pouvant rivaliser avec de vraies photographies. Cela requiert de l’expérimentation et une maîtrise de logiciels additionnels, mais le jeu en vaut la chandelle !

MidJourney V6 : des images photoréalistes par défaut

Depuis le lancement de la première version en juillet 2022, MidJourney a parcouru un long chemin avec de nombreuses mises à jour améliorant peu à peu le photoréalisme des images.

La dernière version en date, MidJourney V6 lancée en décembre 2023, permet d’améliorer le réalisme par défaut. En revanche, les techniques qui consistaient à ajouter des mots clés comme « 8K » ou « Nikon » dans le prompt ne fonctionnent plus.

Avec cette nouvelle version, l’IA comprend mieux les prompts et peut prendre en compte davantage de mots. Sa connaissance et sa cohérence ont été renforcées.

Le mode remix a aussi été amélioré, ce qui permet de faire évoluer plus efficacement les images au fil des itérations. De même, les modes « subtle » et « creative » permettent un upscaling directement via MidJourney.

Il est également possible d’ajouter du texte aux images, ce qui peut permettre d’accroître le photoréalisme dans certains cas. Il suffit pour cela d’écrire du texte entre guillemets dans le prompt.

Pour accéder à cette nouvelle version, vous devez obligatoirement vous abonner à la version payante. Il suffit ensuite de choisir la version six comme modèle par défaut dans le menu /settings, ou d’ajouter « –v 6 » à la fin du prompt.

Cette mise à jour est encore en alpha, mais les résultats sont déjà très convaincants. N’hésitez pas à alterner entre la V6 et la V5.2 pour vérifier celle dont les résultats correspondent à vos attentes !

Pour terminer ce dossier, nous vous proposons de découvrir quelques exemples d’images photoréalistes créées avec la V6…

Photorealism vol. 5.1 ⚡️



If you need a photorealistic shot, just use Midjourney v 5.1 raw – this simple prompt got me insane results!#AIart #midjourneyv51 #AIArtCommuity pic.twitter.com/UTpzTkBpYl — Everett World (@WorldEverett) May 4, 2023