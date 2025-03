Ponts de lumière : Google va fournir internet via cette nouvelle tech incroyable

Cette technologie de Google qui se repose sur Taara est une puce compacte et facile à installer. Elle utilise des faisceaux lumineux pour transmettre des données à des vitesses pouvant atteindre 20 gigabits par seconde. Elle ouvre ainsi de nouvelles perspectives en matière de communication, même dans les zones les plus reculées.

Taara est née de l’initiative de l’ingénieur Mahesh Krishnaswamy. Ce passionné par la connectivité depuis son enfance a souhaité améliorer l’accès à Internet pour ceux qui en ont le plus besoin. Après avoir quitté le projet Loon, visant à fournir Internet via des ballons, Krishnaswamy s’est tourné vers une solution plus prometteuse : la transmission de données par faisceaux lumineux.

Fournir Internet grâce à une technologie de transmission par lumière

Vous vous demandez comment fonctionne Taara ? C’est une technologie qui se repose sur des « ponts lumineux », qui sont des dispositifs terrestres. Ils servent à la fois d’émetteurs et de récepteurs de lumière.

Ces derniers sont capables de transmettre des données à des vitesses allant jusqu’à 20 gigabits par seconde. Notez d’ailleurs que c’est l’équivalent des câbles de fibre optique. Les caractéristiques clés de cette technologie sont les ponts lumineux, qui sont conçus pour fonctionner en ligne de vue directe.

Par ailleurs, ils sont équipés de systèmes de compensation pour gérer les interruptions, comme celles dues aux intempéries. Cette technologie permet également une installation rapide et moins coûteuse que les infrastructures câblées traditionnelles.

De plus, Taara a récemment mis au point une puce en silicium qui pourrait réduire la taille des dispositifs tout en augmentant leur efficacité. Cette innovation pourrait transformer le paysage de la connectivité, permettant à un seul émetteur laser de se connecter à plusieurs récepteurs simultanément.

Google pourrait devenir le nouveau concurrent de Starlink ?

Mahesh Krishnaswamy, directeur général du projet, a déclaré : « Aujourd’hui, environ trois milliards de personnes ne sont toujours pas connectées. Il est urgent de les mettre en ligne. Nous pouvons offrir aux utilisateurs finaux un débit 10 fois, voire 100 fois supérieur à celui d’une antenne Starlink classique, et ce pour une fraction du coût. »

Des tests ont déjà été réalisés, notamment pour transmettre de l’Internet haut débit au-dessus du fleuve Congo et dans les rues de Nairobi. Selon Google, ces essais ont été couronnés de succès et ont démontré les « capacités exceptionnelles » de cette technologie.

De plus, Mahesh Krishnaswamy estime que Taara pourrait aller au-delà de l’Internet et trouver des applications dans d’autres domaines, comme la communication entre véhicules autonomes.

« Les possibilités sont aussi infinies que la lumière elle-même », a-t-il conclu. La puce Taara devrait être disponible d’ici 2026, bien que son déploiement à grande échelle prenne du temps.

Pensez-vous que Taara pourrait réellement résoudre les problèmes d’accès à Internet, notamment dans les zones les plus reculées ?

