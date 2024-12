Pourquoi OpenAI cherche à draguer Donald Trump ?

Sam Altman a souligné dimanche dernier l’importance cruciale d’une collaboration renforcée entre le secteur privé et les instances gouvernementales dans le domaine de l’IA. Voici pourquoi !

Sam Altman, le PDG d’OpenAI, exprime son enthousiasme à l’idée de collaborer avec l’administration Trump pour bâtir la meilleure infrastructure d’intelligence artificielle essentielle à la compétitivité des États-Unis sur la scène mondiale.

« L’Amérique doit bâtir la meilleure infrastructure d’IA pour rester leader mondial »

Dans une interview diffusée sur « Fox News Sunday », Altman a insisté sur l’importance cruciale pour les États-Unis et leurs alliés de prendre les devants dans la construction des infrastructures nécessaires au développement de l’IA. Et ce particulièrement dans la compétition technologique contre la Chine.

« L’IA diffère des autres logiciels car elle requiert des infrastructures spécifiques : énergie, puces informatiques et centres de données massifs. Il est essentiel de construire tout cela ici, pour que nous ayons l’infrastructure d’IA la plus performante et puissions rester à la pointe de la technologie », a précisé Altman.

« Je pense que le président élu Trump sera très compétent dans ce domaine, » a-t-il ajouté.

« Je suis impatient de travailler avec l’administration Trump sur ce sujet, car il est évident que ce sera un tournant majeur dans l’histoire de la technologie. Les États-Unis et leurs alliés doivent absolument prendre l’initiative dans ce domaine, » a également souligné ce PDG.

Des défis de l’IA sont toujours à surmonter alerte Altman

Il est à noter que Sam Altman n’est pas le seul dirigeant du secteur technologique à avoir exprimé son désir de collaborer avec l’administration Trump. La semaine dernière, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a également rencontré le président élu à Mar-a-Lago.

Lors de cette réunion, Stephen Miller, conseiller de Trump, a confirmé l’entretien dans une émission de « The Ingraham Angle ». « Mark Zuckerberg, comme tant d’autres chefs d’entreprise, reconnaît que le président Trump est un véritable agent du changement et de la prospérité, » a-t-il affirmé.

D’autres figures emblématiques de la tech qui ont soutenu Trump avant sa victoire incluent Elon Musk (PDG de Tesla), Joe Lonsdale (cofondateur de Palantir) et David Sacks (capital-risqueur). Il y avait aussi Ben Horowitz et Marc Andreessen (fondateurs d’Andreessen Horowitz), ainsi que les frères Winklevoss, cofondateurs de la plateforme de crypto-monnaie Gemini.

https://twitter.com/FoxBusiness/status/1863364467385376956

Il n’a pas manqué de saluer les avancées de l’IA dans plusieurs domaines comme les diagnostics médicaux, le tutorat ou le soutien aux petites entreprises. Par ailleurs, il a également reconnu les risques que comporte cette technologie.

« Cela affectera l’emploi », a-t-il déclaré, soulignant que si de nombreux emplois sont rendus plus efficaces, certains seront dévalorisés, voire supprimés.

Altman a aussi alerté sur les dangers potentiels de l’IA, notamment la possibilité qu’elle soit utilisée pour des cyberattaques ou des menaces pour la sécurité nationale. « Nous avons beaucoup de travail à faire et nous devons vraiment rester en tête, » a-t-il conclu.

Et vous ? Partagez-vous le même avis que ce PDG ? Merci de partager votre avis dans les commentaires !

