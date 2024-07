Les dangers potentiels d’utiliser des IA génératives étrangères : Pourquoi opter pour des alternatives à ChatGPT ?

Les IA génératives, comme ChatGPT, offrent des capacités impressionnantes, transformant divers secteurs en accélérant les processus et en optimisant la productivité. Cependant, leur utilisation n'est pas sans risques et nécessite une vigilance accrue. Face aux défis existants, il est crucial pour les entreprises de considérer des alternatives locales et de mettre en place des régulations strictes pour sécuriser l'utilisation de ces technologies.

Les erreurs et les biais présents dans les réponses des IA génératives peuvent mener à des situations problématiques. Un cas célèbre est celui de l'avocat Steven Schwartz, qui a utilisé des jurisprudences inventées par ChatGPT. Par ailleurs, les fuites de données sensibles, comme celles observées chez Samsung en avril 2023, soulèvent des inquiétudes majeures en matière de confidentialité et de sécurité des informations personnelles.

De plus, une cyberattaque survenue chez Microsoft révèle d'autres risques. En effet, des criminels russes ont réussi à compromettre les systèmes de l'entreprise, accédant à des e-mails et des renseignements sensibles du gouvernement américain. Cette attaque, facilitée par une technique de pulvérisation de mot de passe, a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures technologiques face à des cybermenaces sophistiquées. De telles violations de données renforcent la nécessité de considérer des alternatives locales aux IA génératives étrangères. L'idée est de garantir une meilleure protection des informations critiques et la souveraineté numérique. Opter pour des solutions domestiques permettrait de sécuriser l'utilisation des outils d'intelligence artificielle tout en assurant leur performance et leur durabilité.

Quels sont les dangers de chatGPT ?

Les dangers de ChatGPT concernent surtout la sécurité des données personnelles et la diffusion de désinformations. Une étude de l'université de l'Indiana a notamment révélé que des informations personnelles pouvaient être extraites de la mémoire de cet IA générative. Les adresses e-mails, par exemple, ont été récupérées, même après des tentatives de suppression. Cette faille démontre que la confidentialité promise n'est pas toujours respectée.

De plus, les conversations sur ChatGPT sont stockées et peuvent être accessibles à des tiers pour l'amélioration du service. Cela soulève des préoccupations importantes en matière de protection des données sensibles. Par ailleurs, la plateforme n'est pas non plus à l'abri des cyberattaques. En mars 2023, un incident a exposé des informations critiques, mettant en évidence cette vulnérabilité.

Pour atténuer ces risques, il est crucial de limiter la divulgation de renseignements privés lors de l'utilisation d'une IA Générative comme ChatGPT. Il est également essentiel de consulter attentivement les politiques de confidentialité de la plateforme afin de comprendre les enjeux impliqués. Différents critères sont à considérer pour choisir entre les meilleurs services d'IA souverains proposés sur le marché européen.

Existe-t-il des alternatives à chatGPT ?

Il existe plusieurs alternatives intéressantes à l'intelligence artificielle d'OpenAI pour répondre à divers besoins.

Copilot, anciennement Bing Chat , est une option pratique pour effectuer des recherches en ligne avec l'aide de l'IA. Avec une interface connectée à Internet, il offre des réponses détaillées et la possibilité de corriger des erreurs.

, est une option pratique pour effectuer des recherches en ligne avec l'aide de l'IA. Avec une interface connectée à Internet, il offre des réponses détaillées et la possibilité de corriger des erreurs. Gemini, anciennement Google Bard , est une autre excellente alternative. Disponible en français, il peut vous aider à planifier des vacances, à aborder des clients ou à résumer des articles. Il s'agit ainsi d'un outil polyvalent et utile au quotidien.

, est une autre excellente alternative. Disponible en français, il peut vous aider à planifier des vacances, à aborder des clients ou à résumer des articles. Il s'agit ainsi d'un outil polyvalent et utile au quotidien. Le Chat de Mistral, développé en France , fonctionne de manière similaire à ChatGPT et est connecté à Internet. Il peut gérer différentes tâches comme envoyer des mails, faire des rappels et même raconter des blagues.

, fonctionne de manière similaire à ChatGPT et est connecté à Internet. Il peut gérer différentes tâches comme envoyer des mails, faire des rappels et même raconter des blagues. Claude, de l'entreprise Anthropic , analyse et génère des textes et des images. Il existe en version gratuite, bien que limitée.

, analyse et génère des textes et des images. Il existe en version gratuite, bien que limitée. Notion AI est parfait pour l'organisation du travail. Il peut générer des écrits, analyser des notes de réunion et gérer des tâches, idéal pour la création de projets.

est parfait pour l'organisation du travail. Il peut générer des écrits, analyser des notes de réunion et gérer des tâches, idéal pour la création de projets. YouChat, de You.com , est unique en ce sens qu'il cite clairement ses sources, bien qu'il ne puisse pas résumer des articles en ligne. Cette caractéristique est très utile pour vérifier l'exactitude des informations fournies.

, est unique en ce sens qu'il cite clairement ses sources, bien qu'il ne puisse pas résumer des articles en ligne. Cette caractéristique est très utile pour vérifier l'exactitude des informations fournies. HuggingChat, de Hugging Face, est une alternative open-source avec des fonctionnalités variées comme la recherche internet, la traduction et l'assistance dans des tâches spécifiques, comme les recettes de cuisine.

Ces alternatives offrent des options diverses et adaptées à différents besoins. Cependant, il est important de noter qu'elles n'empêchent pas le stockage et l'accès à des tiers pour l'amélioration de ces services. Pour garantir le contrôle et la propriété intellectuelle de leurs données, les entreprises devraient envisager d'utiliser leurs propres services d'IA. En développant des solutions internes, elles peuvent assurer la confidentialité et la sécurité de leurs informations sensibles. De plus, elles ont la possibilité de personnaliser les capacités de l'intelligence artificielle pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ainsi, cette approche permettrait de réduire les risques liés à la divulgation de données. Elle serait également efficace pour renforcer la souveraineté numérique et l'indépendance technologique des entreprises.

Quels sont les principaux défis pour développer une IA générative souveraine en Europe ?

Développer une IA générative souveraine en Europe présente plusieurs défis de taille. D'abord, la domination des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et de Nvidia complique la tâche. Ces entreprises américaines, considérés comme les géants de la tech, ont investi massivement dans l'intelligence artificielle. Elles ont une avance significative en matière de recherche et développement, posant un problème de compétitivité. Ainsi, il est difficile pour l'Europe de rattraper ce retard sans investissements substantiels.

De plus, les financements européens pour l'IA générative sont actuellement bien en deçà de ceux des États-Unis. Emmanuel Macron a souligné la nécessité d'un grand plan de placement collectif. Celui-ci est estimé entre 650 et 1 000 milliards d'euros par an, pour que l'Europe puisse rattraper son retard vis-à-vis des leaders mondiaux. Il faut également surmonter des obstacles réglementaires et coordonner les efforts des 27 pays membres pour créer un environnement favorable à l'innovation. Cela inclut la mise en place de politiques encourageant l'investissement privé et public dans les technologies d'avenir, comme l'IA générative. Le but est de garantir la souveraineté numérique européenne.

Quels sont les avantages d'une IA générative souveraine pour les entreprises ?

Une IA générative souveraine apporte de nombreux avantages aux entreprises. D'abord, elle améliore l'efficacité et la productivité en optimisant les processus et en automatisant les tâches répétitives. Cela permet aux employés de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, augmentant ainsi la rentabilité. Ensuite, une IA souveraine stimule l'innovation en générant de nouvelles idées et en fournissant des informations précieuses à partir de vastes ensembles de données. Cela aide les entreprises à rester compétitives sur le marché en développant des produits et services innovants.

De plus, utiliser une IA générative souveraine garantit une meilleure protection des données. En conservant les informations sensibles en Europe et en se conformant aux réglementations locales, les entreprises peuvent renforcer la confiance de leurs clients et partenaires. Enfin, cette technologie favorise un écosystème inclusif et collaboratif, encourageant la diversité et la créativité au sein de la communauté mondiale de l'IA générative. Cela enrichit la base de connaissances collective et stimule la croissance économique.

Pour garantir le contrôle complet de leurs données, les entreprises peuvent mettre en place des solutions d'IA génératives spécifiques. Celles-ci peuvent être développées en interne ou avec l'aide de prestataires externes. Contrairement aux intelligences artificielles prêtes à l'emploi, elles sont conçues pour répondre aux besoins distincts de l'entreprise. Elles assurent également une protection optimale des données, sans risque de transmission à des tiers. Cependant, mettre en œuvre une solution d'IA générative nécessite certaines conditions :

identifier les activités les plus susceptibles de bénéficier de l'intelligence artificielle ;

disposer de compétences techniques internes ou faire appel à un prestataire spécialisé ;

investir dans le matériel, les logiciels et les services de conseil nécessaires.

Par ailleurs, il est crucial d'accompagner ce déploiement par une démarche de conduite du changement pour que les salariés s'approprient ces nouvelles technologies. Cette approche permet non seulement de sécuriser les données, mais aussi de renforcer la propriété intellectuelle et la souveraineté numérique de l'entreprise.

Les outils d'intelligence artificielle d'Infomaniak

Les services d'IA souverains d'Infomaniak sont une excellente option pour les entreprises souhaitant intégrer des solutions d'intelligence artificielle à leurs applications tout en garantissant la confidentialité des données. Entièrement gérés en Suisse, ils répondent aux exigences de sécurité des clients européens tout en leur permettant de profiter des meilleures technologies open source disponibles.

Infomaniak propose des services d'IA diversifiés et puissants, dont Mixtral, une alternative à ChatGpt. Cet outil d'intelligence artificielle supporte 176 milliards de paramètres et une fenêtre de contexte de 65 000 jetons. Il facilite la génération, la reformulation, la correction, l'analyse de textes, la traduction automatique et la classification de sujets. Whisper est un autre modèle d'intelligence artificielle proposé par Infomaniak. Développé par OpenAI et doté d'une technologie de reconnaissance vocale, il est capable de transcrire des fichiers audio en plus de 100 langues. Supportant les bruits de fond et les accents locaux, il est idéal pour créer des applications simplifiant la vie des utilisateurs.

Les atouts des services d'IA souverains d'Infomaniak

En choisissant Infomaniak, les entreprises gardent un contrôle total sur leurs données et leur propriété intellectuelle. Toutes les IA sont hébergées en Europe, garantissant la non-conservation des informations sensibles et leur protection dans des infrastructures certifiées ISO 27001 et ISO 9001. De plus, cette organisation est engagée pour la vie privée, l'économie locale et l'écologie. Ses datacenters fonctionnent sans climatisation depuis 2013 et ses nouvelles infrastructures revalorisent l'énergie consommée pour chauffer des ménages. Les émissions de CO2 d'Infomaniak sont compensées à 200 %.

Les services d'IA de cette entreprise suisse indépendante sont conçus pour une intégration facile via une documentation API complète. Ils sont adaptés à des domaines sensibles comme le secteur juridique, le domaine médical, la sécurité et les ONG. Avec eux, les développeurs peuvent rapidement mettre ces technologies au service de leurs utilisateurs. L'intelligence artificielle d'Infomaniak propulse également des applications pratiques, comme un assistant pour la rédaction d'e-mails et un assistant conversationnel pour kChat. Elle aide ainsi des milliers d'entreprises dans leurs tâches quotidiennes.

Quelles stratégies adopter pour minimiser les risques de fuite de données avec l'IA générative ?

Pour réduire les risques de fuite de données avec l'IA générative, les entreprises peuvent adopter plusieurs stratégies efficaces. D'abord, il est crucial de développer des solutions internes spécifiques en utilisant des modèles open source. En intégrant ces technologies dans leur propre infrastructure sécurisée, il est possible de garder le contrôle total sur les data, garantissant ainsi leur protection.

Ensuite, la mise en place de contrôles d'accès rigoureux et de politiques d'utilisation claires est essentielle. Elle inclut l'usage de mécanismes de vérifications pour déterminer quels systèmes d'intelligence artificielle sont accessibles et comment ils sont utilisés. Par exemple, des extensions de navigateur spécifiques peuvent empêcher les employés de coller des informations sensibles dans des applications d'IA générative.

La surveillance continue des activités est aussi primordiale pour détecter les comportements anormaux ou les tentatives d'accès non autorisées. Mettre régulièrement à jour les systèmes et appliquer des correctifs logiciels est également important pour renforcer la sécurité contre les attaques potentielles. Enfin, il est indispensable de former et de sensibiliser les employés aux risques liés à l'IA générative. Organiser des sessions de formation régulières et des ateliers pratiques peut aider à inculquer les bonnes pratiques et à réduire les dangers de manière proactive.

