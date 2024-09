Promo French Days NordVPN : – 70 % sur le VPN le plus sécurisé

C’est enfin le moment que tout le monde attend ! Les French Days, cette période d’offres exclusives qui ne dure que quelques jours, sont là. Et devinez quoi ? NordVPN a mis le paquet pour vous offrir des tarifs imbattables. Profitez de la promo French Days NordVPN dès maintenant et faites de belles économies sur votre VPN.

Les French Days NordVPN : l’offre sur mesure que vous attendiez ! À seulement 2,98€/mois pendant 2 ans (et 4 mois offerts en bonus), NordVPN devient plus abordable que jamais. Mais ne vous laissez pas tromper par ce prix cassé : derrière cette modeste somme se cache une protection sans faille pour votre vie privée et vos données sensibles.

Prêt à surfer en toute sérénité ? Du 24 au 30 septembre, la promo French Days NordVPN vous proposent 3 formules pour tous les goûts :

Offre Basique : À 2,98€/mois pour deux ans (+4 mois gratuits) ou 83.43€ au total, parfait pour une protection et un accès globaux.

Offre Avancée : À 3,85€/mois ou 107.73€ au total, elle inclut NordPass pour sécuriser vos mots de passe en plus du VPN.

Offre Ultime : À 6,26€/mois ou soit 175.23€ au total, comprenant NordPass, NordLocker pour stocker vos fichiers en toute sécurité et Cyberinsurance pour une couverture étendue.

Choisissez votre camp et profitez d’un internet sans stress

Votre navigation en ligne est-elle en sécurité ?

Le web est devenu un terrain où la confidentialité n’est plus une évidence. Chaque clic, chaque recherche, chaque mouvement est traqué, analysé, utilisé. Et si tout cela pouvait changer ? Une solution existe : le VPN. Fini les publicités qui vous suivent à la trace et les données revendues à votre insu.

En masquant votre adresse IP, cette solution vous permet de naviguer de manière anonyme, sans laisser de trace. Personne ne peut plus vous suivre, vous traquer ou exploiter vos données personnelles. Vous êtes libre d’explorer le web sans vous soucier des regards curieux.

Promo NordVPN French Days : sécurité, liberté et… des surprises !

Récompensé par les experts, approuvé par les utilisateurs ! NordVPN repousse les limites de la cybersécurité pour vous offrir une expérience en ligne sans compromis. Vous êtes un utilisateur soucieux de la protection de ses données ? NordVPN élu produit de l’année 2024 répond à tous vos besoins.

Votre sécurité : une priorité

On ne le répétera jamais assez : nos données personnelles sont de plus en plus exposées aux regards indiscrets. Entre notre FAI qui épie toutes nos activités et les entreprises qui traquent nos comportements, il devient vital d’avoir une protection.



Avec NordVPN, fini les inquiétudes. En cryptant toutes vos activités en ligne, cet outil protège vos données, que vous soyez à la maison ou connecté à un Wi-Fi public dans un café. Et ce n’est pas tout ! Ce VPN vous fait profiter d’un :

Cryptage de pointe : Protégez vos données personnelles des regards indiscrets.

Kill switch automatique : Coupez votre connexion internet en cas de coupure du VPN pour éviter les fuites de données.

Protection contre les fuites DNS : Assurez-vous que votre adresse IP reste toujours masquée.

Dîtes adieu aux menaces en ligne

Naviguer sur le web sans une bonne protection, c’est comme laisser la porte de chez vous ouverte. Les malwares, les virus et les espions en ligne peuvent s’infiltrer à tout moment.

Heureusement, avec NordVPN, vous avez un bouclier. Son bloqueur de publicités et de logiciels malveillants vous protège en permanence, vous évitant les désagréments d’une infection par des virus cachés dans les recoins les plus sombres du web.

Chaque minute qui passe, c’est une minute de moins pour profiter de cette promo NordVPN french days. Ne laissez pas la chance filer entre vos doigts. Jusqu’au 30 septembre uniquement, profitez de -70% sur NordVPN ! C’est une offre limitée dans le temps, alors n’attendez plus pour sécuriser votre vie privée en ligne.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.