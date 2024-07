Intel Gaudi 3 : la gagnante de la course à l’IA ?

Avec ses performances, et aussi ses différentes fonctionnalités, Intel Gaudi 3 est sur le point de devenir la meilleure puce IA. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette innovation majeure de l'ère du numérique. Nvidia devrait bien se tenir.

L'événement Intel Vision 2024 a ouvert les portes du succès à Intel. Certes, il y avait plusieurs annonces. Mais la puce IA Intel Gaudi 3 a suscité la réaction des internautes. Les ingénieurs d'Intel affirment même qu'elle est 40 % plus rapide que les modèles les plus performants de Nvidia. La compétition est lancée, et qui sera la référence d'ici quelques années ? Tour d'horizon sur cette puce surpuissante d'Intel. Accrochez-vous.

Intel Gaudi 3 : une rapidité de plus de 50 % par rapport à Gaudi 2

Les spécialistes d'Intel ont été très optimistes par rapport à cette innovation majeure de 2024. La puce Intel Gaudi 3 est capable d'alimenter plusieurs dizaines de milliers d'accélérateurs IA. C'est une hausse considérable, par comparaison au modèle de 2023.

Avec cette performance, la puce peut assurer la formation des intelligences artificielles des multinationales. Les start-up high-tech peuvent aussi compter sur cette puce. L'ambition d'Intel est claire : faciliter le déploiement de l'IA à grande échelle.

"We are excited to be adding Gaudi 3 AI Accelerators to our PowerEdge XE9680 lineup this year! It's a game-changer. Gaudi 3 strengthens our partnership by addressing customer infrastructure needs, reducing TCO and easing deployment."



–@MichaelDell #IntelVision pic.twitter.com/a8EYLJ4NFB April 9, 2024

Le dernier atout est un bonus, face à ces exploits. Selon les ingénieurs du projet, cette puce s'adapte à tous les logiciels, et à toutes les entreprises. D'ici quelques années, l'Intel Gaudi 3 pourrait bien devenir une référence dans le milieu.

« Tous ces éléments réunis offrent un bond significatif en termes de performances et de productivité pour la formation et l'inférence de l'IA sur de nombreux modèles langage volumineux et multimodaux populaire (…) Dans l'ensemble, nous sommes convaincus qu'Intel Gaudi 3 offre des choix aux entreprises lorsqu'elles évaluent des facteurs tels que la viabilité, les performances, le coût et l'efficacité énergétique » explique Das Kamhout, vice-président et ingénieur principal senior du groupe Intel Data Center and AI.

Focus sur les atouts d'Intel Gaudi 3

À en croire les arguments d'Intel lors de l'Intel Vision 2024, cette puce est dotée d'une polyvalence optimale. Elle s'illustre non seulement sur la performance brute, mais aussi sur d'autres domaines.

Rapide, mais peu énergivore, est-ce possible ?

Intel s'est focalisé sur ce sujet en concevant sa nouvelle puce IA. Toutefois, le chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. Il est assez difficile d'avoir une technologie surpuissante qui consomme peu d'énergie. Mais les ingénieurs d'Intel ont réussi le coup.

Selon les derniers tests, l'Intel Gaudi 3 est 1,5 fois plus rapide que les modèles Nvidia H100. Pourtant, il faut prendre cette donnée avec une pincette. Les études ne considèrent que les performances moyennes.

Côté écologie, la version 3 de Gaudi est 1,4 fois moins énergivore que les H100. C'est une avancée considérable, surtout que les entreprises devront adopter une démarche plus respectueuse envers l'environnement.

Cependant, il faut une analyse sur le long terme pour estimer la consommation d'énergie véritable de cette puce. L'utilisation au sein des entreprises est alors le moyen le plus direct pour cette étude.

L'outil polyvalent des entreprises

Intel a pensé à toutes les failles de ces modèles précédents avec Gaudi 3. L'entreprise a d'abord misé sur la simplicité pour faciliter le déploiement de ce modèle. La puce peut s'adapter à la majorité des LLM, peu importe le niveau de performance. Intel Gaudi 3 est capable d'accélérer les nouvelles IA, et aussi les modèles de références.

De plus, les développeurs ont plusieurs outils à leur disposition. Habana Developper Site, Habana GitHb, Hugging Face, PyTorch Lighting, DeepSpeed, etc. Ce ne sont que des exemples.

« Donc, si vous avez déjà des lignes de code, vous pourrez les migrer en quelques minutes. Et… la première fois que j'ai essayé cela, cela m'a pris 10 minutes y compris la lecture de la documentation. Et j'ai lancé mon script accéléré et il a fonctionné immédiatement. Je dois dire que c'est l'une des expériences de développement les plus simples que je n'ai jamais vues » explique Julien Simon, spécialiste chez Hugging Face, après avoir utilisé Intel Gaudi 3.

Intel has a killer feature in their latest AI accelerator chip, (Gaudi 3) that I don't see anyone talking about.



Ethernet-based high-bandwidth interconnects. No fancy NVLink or Infiniband needed, just 24 fat, 200GbE ethernet pipes.



This could be really interesting as an… pic.twitter.com/74P4S5TsSf — LaurieWired (@lauriewired) April 22, 2024

Sur le long terme, Gaudi 3 assure le suivi des outils IA. La performance est toujours au rendez-vous, peu importe le niveau de déploiement de ces technologies.

Comparée au modèle H100 de Nvidia, la puce d'Intel est 33 % plus puissante en termes de connectivité E/S. La rentabilité est alors plus intéressante, tout en garantissant une performance optimale.

Enfin, les développeurs ainsi que les autres utilisateurs ont la possibilité de raccorder la puce avec des matériels Ethernet Standard. Intel veut élargir ses horizons avec cette approche.

Avec ses avantages, les spécialistes IA peuvent créer les modèles LLM suivant :

Intelligence artificielle générative (texte, image, vidéo, résumé, classification, etc.)

Outils de collaboration visuelle

Supercalculateur

Autres

Intel Gaudi 3 vs les H100 et H200 de Nvidia : la bataille fait rage entre ces deux modèles

La H100 a toujours été une référence depuis son lancement. La H200 quant à elle, a creusé l'écart entre ses concurrents. Quelle est la puce capable de rivaliser avec ces mastodontes ? L'Intel Gaudi 3 a été l'élue dans cette compétition dans le domaine de l'IA.

Analysons d'abord ces atouts contre le modèle H100 de Nvidia. Selon les tests, elle est 40 % plus rapide, 1,5 fois plus performante, et moins énergivore que son rival. Mais ce n'est pas tout.

« Je tiens également à souligner à quel point la migration vers Gaudi est simple. Il suffit de saisir trois à cinq lignes de code, voire parfois presque aucune avec le framework PyTorch et les modèles communautaires de Hugging Face et MosaicML » explique Das Kamhout à propos des atouts de Gaudi 3.

L'Intel Gaudi 3 est aussi sur le même pied d'égalité avec la H200 de Nvidia. C'est une avancée considérable, qui pourrait bien être la clé de réussite pour l'entreprise californienne. Il sera intéressant de voir le chouchou du public, surtout que les deux puces n'ont pas encore été lancées sur le marché.

Mais les ingénieurs d'Intel ont un autre argument de taille. Certes, les deux puces ont une capacité égale sur papier. Cependant, Gaudi 3 est 3,8 fois plus rapide dans les tests sur Falcon LLM.

Focus enfin sur les performances de Gaudi 3 pour les IA. Cette puce peut former un modèle LLM 50 % plus rapide que les autres outils. Les spécialistes ont d'ailleurs testé cet atout avec Llama 2 (7 à 70 milliards de paramètres) et Falcon LLM (180 milliards de paramètres).

Nvidia est alors à la traîne. Mais en connaissant l'entreprise, elle pense sûrement à des innovations pour rester à la hauteur de la concurrence.

À quand le lancement ?

Les entreprises ne vont pas attendre des années pour utiliser l'Intel Gaudi 3. Selon la déclaration d'Intel, la puce devrait être disponible d'ici le troisième trimestre de 2024. C'est le lancement pour le grand public.

Effectivement, plusieurs entreprises high-tech auront l'honneur de tester la puce bien avant sa sortie. Dell Technologies, Hewlett Packard Entreprise, Supermicro, ou encore Lenovo, pourraient exploiter Gaudi 3 dès le deuxième trimestre de 2024.

Actuellement, Intel n'a pas annoncé de date précise. On attend une déclaration officielle pour en avoir le cœur net.

Et le prix ?

Malheureusement, Intel n'a pas fixé un prix définitif à son modèle Gaudi 3. Coup marketing ou pas, l'entreprise ne doit pas vendre son produit à un coût trop élevé. Elle devrait toujours rester à hauteur de la concurrence. Cette approche booster les ventes, surtout avec la performance de la puce.

Des spécialistes ont d'ailleurs analysé le marché pour donner un prix approximatif. Nvidia est le premier concurrent d'Intel dans cette catégorie. Il est assez logique que l'entreprise californienne lance l'Intel Gaudi 3 au même coup que les modèles Hooper 100 de Nvidia. Ces derniers sont actuellement à 25 000 – 40 000 dollars. Cependant, le système entier pourrait avoisiner les 200 000 dollars.

Toutefois, il faut aussi considérer les B200 de Nvidia. Le prix est entre 30 000 – 40 000 dollars, selon Jensen Huang, directeur général de Nvidia.

On a alors un prix approximatif de la puce d'Intel. Mais comme toujours, il faut attendre l'annonce officielle de l'entreprise avant d'affirmer ces analyses.

L'avenir d'Intel Gaudi 3

Intel ne va pas s'arrêter aux IA classiques. En effet, les performances du modèle Gaudi 3 seront les clés pour créer une intelligence artificielle générale. Cette innovation marquera la nouvelle ère de la haute technologie.

La puce va rendre l'IAG plus accessible au public, avec un coût assez raisonnable. De plus, cette technologie est peu énergivore.

Tous les services bénéficieront de la performance des IA génératives. Santé, industrie, finance, bâtiments et travaux publics, etc.

Pour moi, lntel sera un tremplin pour nous initier à l'IAG. Mais n'oublions pas Nvidia, qui a été un pionnier dans ce domaine. On doit alors attendre les prochaines annonces des deux entreprises pour en avoir le cœur net.

Par ailleurs, cette démarche d'Intel attirera aussi des investisseurs dans l'entreprise. Les grands noms de l'IA sont tous impatients d'avoir une intelligence artificielle générale. Selon Yan LeCun, il faut au moins 5 ans pour avoir cette technologie. Les entreprises high-tech arriveront-elles à respecter les délais, surtout avec Gaudi 3 ?

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR !

