Visual Collaboration Applications ou comment réinventer la productivité en entreprise

Et si vos réunions, brainstorming, planification de projets, visualisation des produits sont illustrés par des visuels captivants ? C'est la racine même du visual collaboration applications. Tout savoir.

Les échanges verbaux règnent dans les entreprises. Oui, tout le monde parle durant les interactions professionnelles. Mais souvent, certains participants ont du mal à suivre. D'où une baisse de la compréhension, et du processus d'idéation. Et s'il y avait des visuels pour accompagner le tout ? C'est le concept du visual collaboration application. En effet, le cerveau humain a une facilité à traiter les images. Cette approche sera alors la clé pour améliorer la productivité des entreprises.

Visual collaboration applications : de quoi s'agit-il ?

La communication textuelle traditionnelle a des limites. Dans la majorité des cas, les idées les plus efficaces ne sont pas prises en compte. Il est alors logique de penser à d'autres méthodes pour améliorer les échanges entre les professionnels.

Le visual collaboration applications est alors la résolution ultime. Cette approche permet de booster la créativité d'une équipe en se basant sur des supports visuels. Plusieurs techniques sont utilisées, comme les images, les vidéos, les outils IA, etc.

Il n'y a pas de définition précise concernant les formes des visuels. Tout dépend des imaginations des utilisateurs. Par exemple, si vous avez transformé votre plan de projet en des aspects plus colorés, vous avez déjà utilisé le visual collaboration applications. L'approche peut être utilisée d'une manière minimaliste, et à grande échelle.

Les étapes d'une visual collaboration applications réussies

Certes, il n'y a pas de modèle prédéfini pour lancer une visual collaboration applications dans une entreprise. Par contre, quelques étapes existent pour rationaliser le tout. De ce fait, il sera plus facile de trouver les idées les plus adaptées au projet.

Visualiser l'état actuel du processus

Tout part d'une visualisation initiale. Les spécialistes peuvent exploiter le visual collaboration applications pour schématiser l'état actuel du projet en question. Il s'agit alors d'un diagramme, d'une vidéo, ou d'un autre contenu visuel. Cette étape permet aussi de voir la liste des ressources afin de les répartir au mieux à l'avenir.

Tous les professionnels peuvent regarder ces visuels en temps réel, peu importe leurs localisations. Ils partent ensuite d'un même pied, tout en sachant l'objectif du projet. Une pensée commune chez des talents diversifiés. Cette approche évite les fuites d'idées, surtout chez les multinationales.

Brainstorming

Une fois que l'équipe a un point de départ, ils peuvent échanger sur la meilleure solution possible pour leur projet. Ici, ils vont créer des visuels qu'ils partageront avec tous les spécialistes concernés.

Prenons l'exemple d'une entreprise qui veut créer une application d'achat. L'étape du brainstorming consiste alors à imaginer la meilleure expérience pour le client. Cette approche est valable dans tous les domaines.

Il y a plusieurs différences avec le brainstorming classique. Au lieu d'utiliser un tableau blanc, les équipes vont illustrer leurs idées avec une plateforme de visual collaboration. C'est plus clair, plus détaillé, et plus facile à intégrer dans le cerveau humain.

Synthèse des idées

Cette étape est cruciale, surtout pour les multinationales. Et il y a des fonctionnalités de synthèse sur la majorité des outils de visual collaboration application. Tout commence par l'analyse des idées du brainstorming. Ces informations seront examinées afin d'en tirer les solutions les plus propices à la situation.

Guarantee project success with visual collaboration. ✨ 💯 pic.twitter.com/dd0tQEaXSY May 30, 2024

Planification du projet avec les équipes

Toutes les idées venant de l'étape de la synthèse seront classées par ordre de priorité. Les équipes vont transformer ces informations en visuel comme des prototypes, par exemple.

Mais le visual collaboration applications ne s'arrête pas là. En effet, les équipes peuvent aussi créer des visuels illustrant la chronologie du projet. De ce fait, les autres spécialistes venant de différents services auront une idée claire sur le projet en question.

Amélioration continue

C'est l'étape finale de l'approche visual collaboration applications. Tout le monde voit le visuel illustrant le projet en cours. En cas de besoin, chaque membre de l'équipe peut intervenir. Par exemple, s'il y a une décision à prendre, cette dernière sera incluse dans le visuel du projet. Les changements, les maintenances, et les améliorations sont concernés par cette stratégie.

Ce n'est plus qu'un simple visuel, mais une véritable documentation évolutive. Et cette approche facilite aussi la rédaction de rapport en fin de projet. Plus besoin de fouiller dans tous les comptes rendus. Il suffit de voir le visuel de l'équipe, et de le transformer en texte. Comme quoi, la collaboration visuelle est une solution polyvalente pour toutes les entreprises.

Avantages du visual collaboration applications

La collaboration visuelle est une des clés pour les entreprises de demain. Avec la technologie, et les différents outils, les spécialistes peuvent booster leur créativité grâce à cette approche. Et ce n'est pas une idée anodine. Effectivement, plus de 70 % des professionnels affirment que les visuels sont plus efficaces pour illustrer les informations. Et ce n'est que le début. Voici les avantages du visual collaboration applications.

Amélioration de la communication

Plusieurs spécialistes avec des expériences différentes doivent collaborer pour monter un projet. Il y a alors des divergences d'idées entre ces professionnels. Cette situation n'est pas un fléau, mais elle peut nuire à la productivité dans une entreprise.

La collaboration visuelle est la solution la plus efficace. Tous les spécialistes ont un seul et même contenu. De plus, il est plus facile de transmettre les informations à travers ces visuels.

Les équipes seront alors plus efficaces, et adoptent un flux de pensée commun. Les décisions seront prises en se basant sur un même fil d'information.

Par ailleurs, le visual collaboration applications permet aussi de former les spécialistes, émettre des critiques constructives, ou tout simplement accélérer la productivité. Toutes ces approches passent par une communication pratique entre les parties prenantes.

Un choix plus éclairé concernant les idées

Une séance de brainstorming, sans balise, peut aboutir à plusieurs idées. Mais la majorité n'arrive pas à garantir les conditions requises pour assurer la productivité de l'entreprise.

Les visuels peuvent résoudre ce problème. Toutes les équipes analysent un seul et même contenu, basé sur des images et des vidéos.

Augmentation de la créativité

Adopter l'approche visual collaboration applications se base aussi sur la hiérarchisation des idées. Cette dernière est surtout conçue à partir des multiples contenus (organigrammes, algorithmes, tableaux, vidéos, etc.). Les équipes ont plus de facilité à trouver des idées adaptées à la situation. Il est plus simple de prendre des décisions avec cette stratégie.

Les spécialistes seront alors plus créatifs, et plus à l'aise dans leur domaine respectif.

Améliorer l'engagement des employés

Un flux d'idées précis et détaillé est un tremplin pour une équipe multifonctionnelle. Malgré la diversité des expériences, la collaboration visuelle permet d'unir ces professionnels. Effectivement, tout le monde peut partager ses opinions à travers des visuels. Les autres membres de l'équipe peuvent les voir sur les plateformes de visuel collaboration application.

Les employés seront plus engagés et enthousiastes, car toutes les idées seront considérées et respectées. À la fin, les parties prenantes seront en accord avec la meilleure solution pour l'entreprise.

Choisir une plateforme de visual collaboration applications : le guide pratique

Une entreprise doit choisir une seule plateforme de visual collaboration applications pour débuter sa lancée. Le choix se basera sur quelques paramètres. Voici les plus recommandés afin de trouver le meilleur outil.

La plateforme doit inclure tous les membres de l'équipe. Chaque expert doit avoir accès aux visuels en temps réel, tout en réagissant dans les secondes à venir.

Le logiciel de collaboration visuel doit s'adapter à tous les services de l'entreprise. Cette polyvalence facilite aussi l'initiation des équipes à leurs débuts.

Pour les entreprises qui n'ont pas de spécialiste en programmation, la plateforme de collaboration visuel doit avoir des modèles prédéfinis. C'est un gain de temps considérable pour tous. Cependant, les options de personnalisation ne sont pas à négliger.

Enfin, le logiciel doit s'intégrer aux outils existants dans l'entreprise. Par exemple, les spécialistes peuvent la combiner avec les plateformes de communication et de gestion.

Les meilleurs outils de visual collaboration applications

ClickUp

Cet outil se base sur un tableau blanc virtuel. Les équipes peuvent y mettre leurs visuels en temps réel. Tout le monde voit l'évolution du tableau au fur et à mesure. C'est alors l'outil le plus efficace pour mener à bien une séance de brainstorming.

De plus, il est possible de personnaliser les tableaux blancs de ClickUp. Les équipes peuvent utiliser tous types de contenu visuel : liens, documents, multimédias, commentaires, notes, graphiques, etc.

Conceptboard

L'attrait de cet outil repose sur son interface conviviale. En effet, chaque utilisateur a un curseur avec son nom. S'il fait des activités sur le tableau, les autres membres peuvent voir ce changement en temps réel. La liberté est la clé.

De plus, la majorité des outils a été conçue pour faire des dessins. Les réunions sont donc plus intéressantes, et les participants sont de plus en plus engagés.

Canva

Oui, l'outil de création de visuels par excellence est aussi une référence dans le secteur du visual collaboration applications. Comme toujours, les tableaux blancs sont les bases. Chaque participant peut ajouter ses idées au fur et à mesure. Petit plus : les équipes peuvent utiliser les autres fonctionnalités de conception de Canva.

Mais ce ne sont que des exemples, et voici d'autres logiciels que vous pourrez intégrer pour dans votre entreprise :

Mural

Miro

Lucidspark

Creately

Stormboard

Google Jamboard

Freehand by InVision

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.