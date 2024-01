Un partenariat pour intégrer l’IA dans les effets visuels cinématographiques

Vast Data, la plateforme de données conçue pour l’IA, annonce son partenariat avec Lola Visual Effects (VFX). Ce dernier est un leader des effets spéciaux numériques pour les longs métrages et les séries télévisées.

Lola VFX à la pointe de la technologie

Lola VFX est un pionnier de l’industrie cinématographique qui repousse constamment les limites de l’art cinématographique grâce à l’utilisation de nouvelles technologies. En adoptant des outils d’IA et d’apprentissage profond, la société se positionne comme un acteur majeur dans la création d’effets visuels époustouflants pour le cinéma et la télévision.

Les défis du nouveau paysage cinématographique

Avec l’évolution rapide de l’industrie cinématographique et télévisuelle, la demande de résolutions plus élevées (4K, 6K et 8K) a créé un changement générationnel. Les effets visuels d’aujourd’hui nécessitent une quantité massive de données visuelles. Cela pose des défis considérables en matière de gestion de données.

Lors d’une journée de tournage typique pour Lola VFX, des dizaines de bobines d’images en 6K sont générées. Ces images représentent plusieurs téraoctets de données. Cette augmentation du volume de données a entraîné trois principaux problèmes pour Lola VFX :

Transfert de données. Le transfert d’énormes volumes de données du lieu de tournage vers l’infrastructure centrale a entraîné des retards considérables. Collaboration mondiale. Le partage de fichiers volumineux avec des artistes VFX du monde entier était un processus lent et laborieux. Lecture en temps réel. La nécessité de lire en temps réel le contenu HD pendant les étapes de révision et d’approbation était critique, mais elle était entravée par des problèmes persistants de mise en mémoire cache.

Pour relever ces défis, Lola VFX a choisi de collaborer avec Vast Data Platform.

Les avantages de Vast Data pour Lola VFX

Le partenariat avec Vast Data a permis à Lola VFX de résoudre ces problèmes de manière efficace. Voici les principaux avantages qu’ils ont retirés de cette collaboration :

1. Amélioration de la productivité et de la collaboration

La Vast Data Platform offre un débit élevé, ce qui a permis d’éliminer les retards de lecture. Plus de 60 artistes peuvent désormais contribuer en temps réel sur des fichiers volumineux, quel que soit leur emplacement géographique. Cela a grandement amélioré l’efficacité du processus d’édition pour Lola VFX.

2. Rationalisation de l’administration et réduction du ratio de données

Vast Data a simplifié la gestion des données, cela a entraîné une réduction significative du ratio de données. Lola VFX a également atteint un taux de compression des données de 2:1. Ce qui a permis de stocker plus de données tout en réduisant l’espace nécessaire.

3. Augmentation du retour sur investissement et accès global aux ressources médiatiques

Grâce à l’espace de noms global de la Vast Data Platform, Lola VFX a pu faciliter la collaboration entre ses différents sites. Cela a permis d’augmenter le retour sur investissement en optimisant l’utilisation des ressources. Les artistes du monde entier ont désormais un accès rapide aux ressources médiatiques basées à Los Angeles, quel que soit leur emplacement, grâce à une latence minimale.

4. Libération de nouvelles opportunités créatives

La Vast Data Platform propose des services de métadonnées robustes, ce qui a ouvert la voie au suivi automatisé des ressources et à l’intégration des systèmes de production. Cette avancée a permis d’orchestrer le travail et le mouvement des données en fonction des horaires et de la localisation des artistes. Cela libère ainsi de nouvelles opportunités créatives.

Jeff Denworth, cofondateur de Vast Data, souligne que Lola VFX redéfinit le storytelling visuel en utilisant le deep learning. C’est une technologie gourmande en données qui nécessite une infrastructure de pointe. Grâce à la collaboration avec Vast Data, Lola VFX est désormais en mesure de révolutionner le paysage des effets visuels cinématographiques et télévisuels. Cela renforçe ainsi son leadership dans l’industrie cinématographique et télévisuelle.

Edson Williams, fondateur et associé gestionnaire de Lola VFX, affirme que Vast Data a changé la donne pour eux. Elle a réduit considérablement leur période de retour sur investissement et a amélioré l’efficacité de leurs flux de travail.

Ce partenariat entre Lola VFX et Vast Data ouvre de nouvelles perspectives passionnantes dans le domaine des effets visuels, offrant des avantages considérables en termes d’efficacité, de collaboration et de créativité pour l’industrie cinématographique et télévisuelle.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.