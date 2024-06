Gagnez du temps et de la créativité avec un assistant IA pour la rédaction web

L'outil nøblank promet de transformer la rédaction web en éliminant le syndrome de la page blanche grâce à l'intelligence artificielle.

La rédaction web est cruciale pour la visibilité en ligne des entreprises. Selon une étude, 41% des entreprises françaises estiment que le digital contribue à leur chiffre d'affaires et qu'il atteint même 65% pour les ETI. La nécessité de produire rapidement des contenus de qualité est devenue une priorité pour maintenir la compétitivité. Cependant, l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous et la production de contenus originaux et engageants reste un défi majeur pour les rédacteurs.

nøblank, une innovation française

Lancé en avril 2024, nøblank se distingue en tant qu'outil d'aide à la rédaction basé sur l'intelligence artificielle. Contrairement à d'autres services, nøblank ne remplace pas les rédacteurs, mais les assiste. Il fournit en quelques secondes des briefs, des brouillons et même reformule du contenu en langage soutenu. Cet outil vise à éliminer le syndrome de la page blanche. Il permet ainsi aux rédacteurs de démarrer rapidement et efficacement.

nøblank est conçu pour être simple et rapide à utiliser. L'utilisateur saisit le titre de son article et choisit le type de support dont il a besoin : brief, brouillon, ou générateur de texte avec des mots imposés. L'IA effectue ensuite les recherches nécessaires et compile les informations pour générer un brief en seulement cinq secondes.

Ce brief contient une introduction, un plan de rédaction, une FAQ, des mots-clés à insérer, ainsi que des intentions de recherche. Les rédacteurs peuvent alors se concentrer sur l'écriture en modifiant ou en complétant le contenu généré pour exprimer pleinement leur savoir-faire.

nøblank a été développé en réponse aux besoins spécifiques des rédacteurs web. Une étude menée auprès de rédacteurs freelances a révélé qu'une grande partie de leur temps était consacrée à la création de plans percutants et à la recherche de sources. Ce constat a conduit à la conception de nøblank, qui a pour but de fournir une base solide pour commencer la rédaction.

Des offres adaptées à tous les besoins

nøblank propose deux formules pour répondre aux différents besoins des utilisateurs :

Lite : une formule gratuite avec des fonctionnalités réduites pour tester l'outil;

: une formule gratuite avec des fonctionnalités réduites pour tester l'outil; Illimité : un abonnement mensuel à 19,99 euros sans engagement, qui permet de générer des contenus en illimité.

Chaque contenu généré est unique et permet aux rédacteurs de personnaliser leurs articles pour qu'ils reflètent fidèlement leur style et leur expertise.

Témoignages et retours positifs

Depuis son lancement, plus de 2000 utilisateurs ont adopté nøblank, ce qui souligne son efficacité et son utilité. Jean Randria, fondateur de nøblank, explique : « Notre force réside dans la capacité à offrir un brief complet comme base aux rédacteurs. Avec nøblank, fini le syndrome de la page blanche.«

nøblank se positionne comme un allié précieux pour les rédacteurs web, ce qui leur permet de libérer leur créativité. En fournissant des outils d'assistance basés sur l'IA, nøblank révolutionne la manière dont les contenus web sont créés.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

