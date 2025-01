Quand l’IA devient le guide spirituel des religieux

Et si l’IA était en train de transformer la foi elle-même ? Des leaders spirituels adoptent des outils technologiques pour guider leurs fidèles, mais cette révolution numérique pose une question cruciale : l’IA peut-elle remplacer le lien sacré entre l’homme et le divin ?

Dans une synagogue de Houston, une voix familière a surpris les fidèles. Ils croyaient entendre le rabbin Josh Fixler, mais cette voix était générée par « Rabbi Bot », un chatbot d’IA formé à partir des anciens sermons du rabbin. « Les paroles que vous avez entendues n’étaient pas les miennes« , a déclaré Rabbi Fixler après l’écoute.

Cette initiative audacieuse montre comment des leaders religieux utilisent l’IA dans leurs services et déclenche une révolution technologique comparable à l’arrivée de la radio ou d’Internet dans les pratiques spirituelles.

Certains religieux voient dans l’IA une opportunité de répondre aux besoins de leurs communautés de manière innovante. Rabbi Fixler utilise Rabbi Bot pour des réponses rapides pendant les services et d’autres leaders emploient des assistants virtuels pour traduire des sermons en temps réel ou trouver des passages bibliques spécifiques.

Cependant, ces usages soulèvent des débats éthiques. Si beaucoup acceptent l’IA pour des tâches pratiques, écrire des sermons à l’aide de ces outils divise. « Notre rôle est de répondre aux douleurs humaines, pas de les automatiser« , affirme Rabbi Oren Hayon, un rabbin de Menlo Park.

Une expérimentation qui attire de nouveaux publics

En 2023, Jay Cooper, un pasteur texan, a poussé l’expérimentation plus loin en laissant ChatGPT créer une messe entière. Le service, promu avec des affiches futuristes, a attiré un public curieux, novice en religion. ChatGPT a conçu un sermon, une chanson et même un programme pour enfants. Si l’expérience a captivé l’audience, elle a aussi soulevé des interrogations. « Peut-on entendre la voix de Dieu à travers une IA ?« , questionne Cooper, tout en reconnaissant les craintes légitimes que cela suscite.

L’intégration de l’IA dépasse les frontières confessionnelles. Bien que les entreprises technologiques spécialisées dans la foi ciblent principalement les chrétiens et les juifs, des chatbots adaptés aux traditions musulmanes et bouddhistes commencent à émerger.

Cette adoption reflète un intérêt croissant parmi les jeunes générations, notamment les Gen Z et Gen Alpha. « Les jeunes spirituellement curieux d’aujourd’hui exigent des approches modernes« , observe Kenny Jahng, un entrepreneur technologique.

Les limites et risques de l’IA spirituelle

Malgré son potentiel, l’IA reste imparfaite. Certains chatbots, comme Rabbi Bot, ont inventé des citations fausses. Joe Suh, fondateur de Pastors.ai, reconnaît que la majorité des utilisateurs posent encore des questions pratiques, mais il anticipe un avenir où les interrogations spirituelles gagneront en importance. « Pour l’instant, ce concept est un peu en avance sur son temps« , note-t-il.

Un dilemme pour les leaders spirituels

Si l’IA accélère la recherche et la préparation des sermons, elle peut également réduire la richesse du processus créatif. « Écrire un sermon est un exercice spirituel et intellectuel« , déclare Thomas Costello, pasteur à Honolulu. En se reposant trop sur l’IA, les leaders risquent de perdre ce lien intime avec leurs enseignements et leurs communautés. « Utiliser l’IA est rapide, mais quelque chose d’essentiel disparaît en chemin« , regrette Rabbi Hayon.

L’intégration de l’IA dans la spiritualité marque une rencontre complexe entre tradition et modernité. Si certains y voient une opportunité unique pour rendre la foi plus accessible et inclusive, d’autres alertent sur le risque de déshumanisation des pratiques religieuses.

Cette révolution technologique, encore à ses débuts, incite croyants et dirigeants à redéfinir leur relation avec le divin à l’heure de la transformation numérique. Pour ma part, je pense que l’IA, bien qu’impressionnante, ne pourra jamais remplacer l’authenticité de l’expérience spirituelle profondément humaine

