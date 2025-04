Quelle est la véritable raison derrière le renvoi de Sam Altman par OpenAI… Retour sur cet épisode

Le livre de Keach Hagey compile les véritables raisons du renvoi de Sam Altman par OpenAI.

Le 17 novembre 2023, Sam Altman, PDG et cofondateur d’OpenAI, a été limogé par le conseil d’administration. Quelques jours plus tard, il reprend les rênes, laissant le monde technologique déconcerté.

Luttes de pouvoir, secrets de la Startup Fund et accusations de tromperie… Le livre de Keach Hagey dévoile des détails inédits.

Les coulisses du renvoi temporaire d’Altman

Le livre de Keach Hagey, The Optimist: Sam Altman, OpenAI, and the Race to Invent the Future, dévoile des détails inédits sur le renvoi temporaire de Altman d’OpenAI. Le récit s’appuie sur plus de 250 entretiens avec ses proches, ses collègues et Altman lui-même.

Été 2023 – Un membre du conseil découvre par hasard que la Startup Fund ne profite pas aux investisseurs prévus d’OpenAI. Sam Altman, supposé simple gestionnaire, en est en réalité le propriétaire.

Cette révélation sème le doute parmi les dirigeants. Les mois suivants, les tensions montent autour de cette opacité. Ilya Sutskever, cofondateur et scientifique en chef, contacte l’experte en sécurité IA Helen Toner pour partager ses inquiétudes.

Toner discute ensuite avec Mira Murati, ex-directrice technique. Murati révèle un style de management toxique chez Altman. Elle cite des réunions sous surveillance RH et des pressions pour taire des informations sensibles.

Des accusations de contre-vérités

Les griefs s’accumulent contre Altman. Murati montre une capture Slack où il prétend qu’un avocat valide un produit ChatGPT sans contrôle de sécurité.

L’avocat dément ensuite cette version. Le conseil apprend aussi que le lancement initial de ChatGPT échappe à leur supervision. Ces incidents renforcent l’idée d’un modèle de tromperie.

Hagey décrit aussi un conseil d’administration divisé. Ainsi, le 16 novembre 2023, quatre membres du conseil se réunissent en secret via un appel vidéo. Sutskever, Toner, Tasha McCauley et Adam D’Angelo votent pour le renvoi d’Altman.

Greg Brockman, fidèle allié d’Altman, perd aussi sa place au conseil. Le lendemain, OpenAI annonce officiellement le renvoi d’Altman. Le motif reste vague, évoquant entre autres un manque de transparence.

La nouvelle provoque un tollé interne. Près de 745 employés, sur un total de 770, menacent de quitter l’entreprise. Cette révolte massive force une révision rapide.

En moins d’une semaine, Altman revient à la tête d’OpenAI. Le conseil initial s’efface, remplacé par de nouveaux visages.

